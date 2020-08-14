Instagram'dan Sildiğiniz Fotoğraf ve Mesajlar Sunuculardan Silinmiyor

Instagram'dan fotoğraf veya mesaj silmek istediğinizde tamamen gitmesini beklersiniz ancak Instagram sunucularında durum böyle işlemiyor. Güvenlik araştırmacısına göre Instagram'dan fotoğraf veya mesaj silmek sandığınız kadar kolay değil.

Güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel, Instagram'dan fotoğraf ve mesajların kopyasını istediğinde, bir yıldan uzun süre önce sildiği veriler gönderildi ve bu, bilgilerin Instagram sunucularından hiçbir zaman tamamen kaldırılmadığını gösteriyor.

Instagram'dan fotoğraf veya mesaj silmek imkansız mı?

Instagram'dan fotoğraf veya mesaj silmenin kolaylaştırıldığını ancak bunun sistemdeki bir hatadan kaynaklandığını söyleyen Instagram, araştırmacı Pokharel'e sorunu vurguladığı için 6 bin dolarlık ödül verildiğini de dile getirdi.

Bu sorunun ne kadar yaygın olduğu ve tüm Instagram kullanıcılarını mı yoksa yalnızca belirli kullanıcılar için mi geçerli olduğu belli değil.

Instagram sözcüsü yaptığı açıklamada "Araştırmacı, Instagram'daki 'Bilgilerinizi İndirin' aracımızı kullanan birisinin silinmiş Instagram resimlerinin ve mesajlarının korunduğunu fark etti" dedi ve ekledi: "Sorunu çözdük ve Instagram'da herhangi kötüye kullanım görmedik"

Instagram'dan fotoğraf veya mesaj sildiğinizde veriler sitenin sunucularından tamamen kaldırılmadan önce genellikle belirsiz bir süre depolanır. ABD'li sosyal medya devi, Instagram için verileri tamamen kaldırmanın genellikle yaklaşık 90 gün sürdüğünü söylüyor.