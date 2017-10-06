Instagram Fotoğraflarınız Kişiliğinizi ve Ruh Halinizi Yansıtıyor

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi. ABD’li bilim insanları, neredeyse her anımızı gerek hikaye gerekse fotoğraflar yoluyla paylaştığımız Instagram’ın, kişiliğimiz ve ruh halimize yönelik önemli ipuçları verdiğini ortaya koydu. İşte araştırma hakkındaki detaylar.

Harvard Üniversitesi’ndeki psikologlar tarafından yapılan araştırma, bir hayli ilginç sonuçlar doğurdu. Araştırmaya göre Instagram’da paylaşılan her fotoğraf ve filtre kişinin duygusal eğilimlerini gösteriyor.

Örneğin, bir kişi sosyal medyada sürekli olarak sevgilisinin fotoğraflarını paylaşıyorsa bu onun mutlu bir ilişki yaşadığını değil, ‘güvensiz’ bir durumda olduğunu gösteriyormuş. Eğer fotoğraflar sürekli sıradan mekanlarda çekiliyor ve 'aşkım', 'sevgilim' gibi sözcüklerle paylaşılıyorsa durumun ciddiyeti artırıyormuş.

Ayrıca çalışmada, fotoğraflarında mavi, gri ve siyah tonlarını ve sıklıkla Inkwell filtresi kullanan kişilerin depresyona daha fazla meyilli olduğu da görüldü. Mutluluk filtremiz ise Valencia seçildi. Instagram’ı yakından kullananların iyi bileceği Valencia filtresi mutlu zamanlarda en çok kullanılan filtre olarak ortaya çıktı.

Ve tabii ki, Instagram’daki sağlıklı beslenen sportif beyler ve hanımlar. Hemen her gün kendi akışımızda görmesek bile, ‘Keşfet’ butonuna tıkladığımızda bizleri selamlayan ‘gym’ pozları, ara sıra sinirlerimizi bozabiliyor.

Tara C. Marshall, Katharina Lefringhausen ve Nelli Ferenczi tarafından yürütülen araştırmaya göre, vücutlarını çeken ve sağlıklı yemek fotoğrafları paylaşan kişiler narsistlik eğilimi gösteriyormuş. Sinirleri altüst olan arkadaşlara sesleniyorum. Rahat olun, sorun bizde değilmiş.

Son olarak sosyal medyada yalnız takılmayı sevenler için de ilginç sonuçlar var. Araştırmaya göre, eğer bir kullanıcı, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda genellikle yalnız, saçı ve giyinimi derli toplu görünüyorsa olgun bir izlenim yaratmaya özen gösteriyormuş.

Haberi okurken kendi ruhsal yapınız hakkında şüpheye düştüyseniz, Instagram’da paylaştığınız fotoğrafları kurcalamanızda fayda var. Eminim kişiliğiniz ve ruh halinizle ilgili birkaç ipucu verecektir.