Instagram Gençlerin En Çok İstediği Özelliği Getiriyor

Meta bugün Instagram uygulamasına, kullanıcıların bildirim almaya ara vermelerini sağlamak ve görmek istemedikleri içerikleri görüntülemekten kaçınmak için akışlarını yönetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış yeni özellikler eklediğini duyurdu. Bugün kullanıma sunulan yeni "Sessiz Modu", etkinleştirildiğinde bildirim almanızı engelleyecek. Birisi size Direkt Mesaj gönderdiğinde kendisine otomatik bir yanıt gönderilecek ve Sessiz Mod'un açık olduğunu başkalarına bildirmek için etkinlik durumunuz güncellenecek.

Sessiz Mod, kullanıcının programına uyacak şekilde özelleştirilebilecek. Meta, gençlerin geceleri bildirimlerle bölünmeden okul ödevlerine odaklanmalarını sağlayacak Sessiz Mod gibi bir özellik talep ettiklerini, bu nedenle şirketin bu özelliğe odaklandığını söylüyor. Sessiz Mod devre dışı bırakıldığında, Instagram size Sessiz Mod'dayken kaçırdığınız tüm bildirimlerin bir özetini de gönderecek.

Tüm Bildirimleri Yeniden Açana Kadar Sessize Alabileceksiniz

Sessiz Mod tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek ama şirket özelliği getirirken asıl hedeflediği kitlenin gençler olduğunu belirtiyor. Sessiz Mod bugünden itibaren ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Instagram kullanıcılarına sunulacak. Meta, bu özelliği yakında diğer ülkelere de getirmeyi umduğunu söylüyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi Meta aynı zamanda Instagram kullanıcılarına akışlarında hangi içeriği görmek istemediklerini veya kendilerine önerilmesini istemediğini söyleme fırsatı da vermek istiyor. Keşfet'te aynı anda ilgilenmediğiniz birden fazla gönderiyi gizleyebileceksiniz. Instagram'a belirli bir Keşfet gönderisiyle ilgilenmediğinizi söylediğinizde gelecekte benzer içerikleri Reels'lerde, Arama'da veya Instagram'ın önerilerde bulunduğu herhangi bir yerde göremeyeceksiniz.

Peki siz Instagram'ın bu yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.