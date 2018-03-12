Instagram GIF Özelliğini Kaldırdı

Instagram’ın hikaye özelliğinde bir süredir bulunan GIF desteği, çokça ırkçı GIF paylaşılması sebebiyle platformdan tamamen kaldırıldı. Bundan sonra GIF’lerin hikaye olarak paylaşılamayacağı duyuruldu.

Facebook ve GIF paylaşma platformu Giphy arasında yapılan anlaşmanın ardından sosyal medya platformu Instagram’a GIF paylaşma özelliği gelmişti. Instagram Hikayeler bölümü üzerinden paylaşılan GIF’ler, birçok kullanıcının yeni eğlencesi haline gelirken, hiç beklenmedik bir olay yaşandı. GIF’ler aracılığıyla ırkçı görseller paylaşamaya başlayan Instagram kullanıcılarının sayısının artmasından sonra harekete geçen Facebook, hikayelerde GIF paylaşma özelliğini kaldırma kararı aldı.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan Instagram’ın kurucusu Kevin Systorm, Giphy üzerinden İngilizce “suç” anlamına gelen “crime” sözcüğünün aratılmasının ardından birçok ırkçı görüntünün ortaya çıktığını ve bu görüntülerin rahatlıkla paylaşılabildiğini söyledi. Irkçı paylaşımları engellemek adına kimi önlemler almak için bir süreliğine GIF paylaşma desteğini durdurduklarını aktaran Systorm, çeşitli yazılımsal geliştirmeler yapmaya çalıştıklarını belirtti. Şimdilik Giphy ile ortaklığın askıya alındığını söyleyen Instagram, ırkçı paylaşımları engellemek için yeni bir yol bulmalarının ardından Instagram kullanıcılarının çok sevdiği özelliğin geri döneceğini aktardılar.