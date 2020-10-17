Instagram'da Gizlice Reklam Yapan Fenomenlere Kötü Haber

Instagram'da gizlice reklam yapan fenomenler için kötü bir gelişme yaşandı. Instagram'ın aldığı karar doğrultusunda, gönderisinde veya Hikaye'sinde reklam işbirliğini açıkça belirtmeyen fenomenlerin hesapları kapatılabilir.

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından yapılan yakın tarihli bir uyarının ardından Instagram, sosyal medya fenomenlerinin gizlice yaptığı reklam gönderilerine karşı savaş başlattı. Fenomenlerin gönderilerindeki ticari ilişkileri ifşa ederek tüketicileri korumak isteyen Instagram, gizlice reklam yapan kullanıcılar hakkında daha fazlasını yapmaya söz verdi.

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkedeki sosyal medya fenomenleri yayınladıkları reklam gönderilerinde #reklam veya #sponsorlu etiketi kullanmak zorunda. Ancak Rekabet ve Piyasalar Kurumu, birçok Instagram kullanıcısının bunu kullanmadığını keşfetti. Bu, Instagram'ın yasal işlemlerle karşılaşabileceği anlamına geliyor ve bundan kaçınmak için Instagram, sponsorlu gönderiler üzerindeki baskısını artırma sözü verdi.

Instagram'da gizlice reklam yapan fenomenlere ne yapılacak?

İlk olarak Instagram, fenomenlerin gönderilerini yayınlamadan önce, bir ürün veya hizmeti tanıtmak için teşvik alıp almadıklarını soracak özellik ekleyecek. Sosyal medya platformu ayrıca, reklam içeriğini tespit etmek için yeni bir algoritma üzerinde de çalışıyor. Bu algoritma, reklam alan kullanıcının platform kuralları hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak.

Ayrıca konuya ilişkin CMA İcra Kurulu Başkanı Andrea Coscelli, "Bu değişiklikler, markalarının nasıl ilan edildiğini görmezden gelmeleri için hiçbir mazeret olmaması gerektiği anlamına geliyor. Takipçilerine karşı dürüst olmayanlar için sosyal medya kullanımı çok daha zor hale gelmeli" dedi.

Aslında Instagram'daki gizli reklamlar, uzun süredir devam eden bir sorun. Şirket yıllardır fenomenlerin pazarlama hilelerini bozmaya çalışıyor. Hatırlayacağınız üzere 2017'de gönderinize bir iş ortağını etiketleme seçeneği eklenmişti ve bu sayede gönderideki reklam açıkça belli oluyordu. Ancak Instagram'ın da belirttiği gibi birçok kullanıcı, hala reklam kurallarına uymakta başarısız.