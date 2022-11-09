Instagram Gönderi Zamanlayıcısı Kullanıma Sunuldu

Instagram'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı gönderi zamanlayıcısı bugün kullanıma sunuldu. Özellikle Facebook'un rağbet gördüğü dönemlerde sıklıkla kullanılan bu gönderi zamanlayıcısı, şirket hesapları için oldukça önem taşıyor. Bu özellik sayesinde gönderiler belirlenmiş zamanlarda elle paylaşmak yerine otomatik paylaşıma atanabiliyor.

Üçüncü parti uygulamaların kullanımına da artık gerek kalmadığından kullanıcılar doğrudan Instagram uygulaması üzerinden gönderilerini zamanlayabilecek. Bu gönderiler ve hatta Reels videoları 75 gün önceden paylaşıma planlanabilecek. Meta uzunca süredir bu özelliği sınırlı kullanıcılarla test ediyordu.

Instagram Gönderileri Nasıl Zamanlanır?

Özelliği kullanmak için tıpkı yeni bir paylaşım yaparcasına paylaşımı hazırlamanız ve ardından gelişmiş ayarlar bölümüne gitmeniz gerekiyor. Burada yer alan "Paylaşımı Zamanla" seçeneği ile gönderinin paylaşılacağı tarihi ve saati seçebileceksiniz.

Zamanladığınız gönderiler daha sonra size özel "Zamanlanmış İçerikler" sekmesindeki yerini alacak. Özelliğin şimdilik büyük marka ve içerik üreticilerin kullanıma sunulduğu belirtilse de zamanla tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Instagram'ın bir diğer önemli duyurusu ise "Başarılar" özelliği oldu. İçerik üreticilerini ilgilendiren bu yeni özellik, içerik üreticilerinin yaptığı paylaşım ve ortaklıklarla bazı başarılar kazanmalarını sağlayacak. Bunların ne gibi faydaları olacağı şimdilik belirsiz.