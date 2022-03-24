Instagram Gönderilerini Kronolojik Olarak Sıralama Geri Döndü

Instagram'ın en son güncellemesi nihayet sevilen kronolojik ana sayfayı geri getiriyor ve beraberinde yeni favoriler sekmesi geliyor.

Instagram'ın kronolojik sıralanmış ana sayfası bir süredir uygulamada mevcut değil. Şirket özelliği 2016 yılında kaldırmıştı. Ocak ayında ise bu özelliği geri getirmeyi planladığı testleri gerçekleştirmeye başlamıştı.

Artık resmî olarak geri döndüğüne göre Instagram kullanıcıları gerçekten önemsedikleri hesaplardaki gönderileri daha kolay bulabilecekler. Instagram'ın son aylarda sürekli olarak "önerilen gönderiler" ve hatta Reels'leri göstermeye zorlamasından rahatsız olan kullanıcılar için bu, özellikle önemli bir haber.

Özelliği yeniden aktif hâle getirmek oldukça kolay. Instagram gönderilerinin kronolojik sıralamasını açmak ve önemsediğiniz gönderileri görmeye başlamak için yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Instagram Gönderileri Kronolojik Olarak Nasıl Sıralanır?

Instagram'a yıllar sonra geri dönen kronolojik ana sayfayı kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. En son güncellemeyi yükledikten sonra Instagram'ı açın ve ardından ana sayfanın sol üst köşesindeki Instagram yazısına dokunun.

Buradan Instagram gönderilerinin kronolojik sıralanması sağlayan "Takip Ediliyor" akışını seçebilirsiniz. Seçtikten sonra takip ettiğiniz kişilerin gönderilerine kronolojik sırayla göz atabilirsiniz. Bu, insanların bir süredir Instagram'ın geri getirmesini istediği bir özellikti ve Instagram kullanıcıları şüphesiz bu haberden dolayı mutlu olacaklar.

Bununla birlikte Instagram yeni özelliği olan "Favoriler"i de uygulamaya ekledi.

Instagram Gönderileri Favoriler Olarak Nasıl Sıralanır?

Instagram'a gelen, gönderileri yeni sıralama şekli "Favoriler", yalnızca gönderilerini görmeyi tercih ettiğiniz kullanıcıları seçeceğiniz bir bölüm. En fazla 50 kullanıcıyı eklediğiniz bölümde yalnızca eklediğiniz kişilerin gönderilerini görebileceksiniz. Instagram, Favoriler listenize birilerini eklediğinizde veya çıkardığınızda o kişilere bildirim gitmeyeceğini söylüyor.

Favoriler listenizdeki kişilerden gelen gönderiler, ana sayfa akışınızda daha yukarıda görünecek. Üzerlerindeki yıldız sayesinde hangi gönderilerin seçili hesaplara ait olduğunu görebileceksiniz.