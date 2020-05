Instagram Görüntülü Konuşma Kişi Sayısını Arttırdı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Instagram'ın yazılım geliştirme ekibi uygulamaya yeni özellikleri entegre ediyor. Son gelen özellik ile birlikte görüntülü konuşma limiti artırıldı.

Instagram'da maksimum 6 kişi aynı anda görüntülü konuşabiliyordu ancak şirket son getirdiği özellik ile görüntülü konuşma sınırını 50'ye çıkardı. Instagram'dan 50 kişi aynı anda görüntülü görüşme yapmak mümkün hale geldi.

Instagram, resmi Twitter hesabı üzerinden özelliğin nasıl kullanıldığına dair bir video yayınladı. Yeni özelliği kullanabilmek için yapmanız gerekenler oldukça basit ve kolay. 50 kişiye kadar aynı anda görüntülü konuşma yapabilmeniz için görüntülü sohbet odası kurmanız gerekiyor.

Hemen aşağıda yer alan videoyu izleyerek görüntülü sohbet odasının nasıl kurulacağını öğrenebilirsiniz.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️



Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt