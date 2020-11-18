Instagram Guides Türkiye'de! Instagram Guides Nedir?

Instagram Guides özelliği dünya ile aynı anda Türkiye'de de kullanıma açıldı. Peki Instagram Guides özelliği nedir? Nasıl kullanılır? Merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. İşte Instagram Guides özelliği hakkında bilmeniz gerekenler.

Instagram Guides Nedir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve bir süredir Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram yeni özelliğini açıkladı.

Instagram, Guides özelliğini dünya genelinde kullanıma sundu. Guides ile içerik üreticileri dahil tüm kullanıcılar en sevdikleri yerleri, ürünleri ve gönderileri Instagram’da takipçileriyle öneri olarak paylaşabilecek.

İçerik üreticilerinin Instagram topluluğu için çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Instagram, Guides ile içerik üreticilerine destek olmayı amaçlıyor. Guides ile insanlar hem kendi rehberlerini hazırlayabilecek hem de en sevdikleri hesapların önerilerini keşfedebilecek ve onlardan ilham alabilecek.

Guides içerikleri profilde özel bir sekmede yer alacak, aynı zamanda Stories ve direkt mesajlar aracılığıyla da paylaşılabilecek. Ürün rehberleri ayrıca Instagram Shop sekmesinde yer alabilecek, böylece farklı insanlar tarafından keşfedilme fırsatı doğacak.

Sizler Instagram Guides özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram Guides özelliği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan paylaşmayı unutmayın!

Şirket yeni özellikler ile uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Instagram geçtiğimiz haftalarda yeni canlı yayın özelliklerini de paylaşmıştı.

Instagram’ın yeni Canlı Yayın özelliklerinin detayları da şu şekilde: