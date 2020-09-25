Instagram Güvenlik Açığı Verilerin Çalınmasına Neden Oluyor!

Check Point isimli bir siber güvenlik şirketi tarafından yapılan açıklamada bilgisayar korsanları tarafından gönderilen basit bir görüntü ile Instagram kullanan kişilerin sahip olduğu ve saklamaya devam ettiği tüm kişisel verilerin ele geçirilebileceğine dair sosyal medya platformunu ve popüler sosyal medya platformunun kullanıcılarını bilgilendirdi. Siber güvenlik firması Check Point tarafından belirtilen Instagram güvenlik açığı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Instagram Güvenlik Açığının Tehlikeleri

Check Point isimli şirketin araştırmalarına göre bilgisayar korsanları söz konusu güvenlik açığı ile beraber Instagram'da kurbanın özel mesajlarını gözetlemek, fotoğraf göndermek ve silmek dahil olmak üzere kullanıcının adına eylemler gerçekleştirme yetkisine sahip oldu. Bilgisayar korsanlarının yetkisi sadece bu alanla sınırlı kalmadı aynı zamanda kurbanın sahip olduğu cihazında kötü amaçlı kodlar çalıştırmasına da olanak sağladı.

Bilgisayar korsanları, Check Point şirketinin sosyal medya kullanıcıları ile paylaştığı bilgilere göre Instagram'da yer alan açık sayesinde insanların telefonunu tam anlamıyla bir casusluk aracına dönüştürme imkanına da sahipti. Check Point'e göre görüntüler kullanıcı tarafından kaydedilip sosyal medya platformuna tekrardan girdiğinde bilgisayar korsanı kurbanın mesajlarına ve sakladığı görüntülerine tam erişim sağlayabiliyordu. Şirketin blog yazısında yer verilen ifadelere göre söz konusu kişisel bilgilerin yanı sıra kamera, konum ve kişiler gibi önemli verilere de ulaşılabiliyordu.

128.0.0.26.128'den önceki Android Instagram sürümlerinde yer alan açık, Instagram'ın son güncellemesi ile birlikte kapatıldı ancak Instagram'ın eski sürümünü kullanmaya devam ediyorsanız sosyal medya uygulamasını hemen güncellemelisiniz çünkü eski sürümü kullandığınız süre boyunca bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelmeniz ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesi muhtemeldir.