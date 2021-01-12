Özel Haber: Instagram'daki Güvenlik Açığı Hesaplarınızı Riske Atıyor Olabilir!

Bugün sabah Instagram'a giriş yaptığımda ana akışımda takip etmediğim pek çok kişiye dair gönderiler gördüm. İlk başta bu durumu anlamlı hale getirmeye çalıştım ancak sonrasında takip edilenler listemde yaklaşık kırk yeni kişinin yer aldığını fark ettim. Yaptığım araştırmalar sonucunda ulaştığım sonuç, Instagram'daki güvenlik açığını işaret ediyor.

Instagram'da Güvenlik Açığı mı Var?

Açıkçası siber güvenlik konusunda takıntılı bir insanım.

Her sosyal medya mecrasında kullandığım şifreler birbirinden farklı ve Instagram dahil pek çoğunda çift faktörlü doğrulamadan yardım alıyorum. Bu hesaplarımı güvenmediğim hiçbir servise bağlamıyorum ve şifrelerimi metinlerden, rakamlardan ve işaretlerden oluşan çoklu kombinasyonlardan oluşturuyorum.

Hatta bu konuda yazdığım bir blog dahi bulunuyor.

Peki ama tüm bu önlemlere rağmen nasıl oluyor da Instagram hesabım başka kişiler tarafından ele geçirilebiliyor? Sabah bu durumu fark etmemin ardından internette biraz araştırma yapmaya başladım ve yurt dışındaki pek çok kullanıcının son zamanlarda bu ve benzeri durumlarla karşılaştığını fark ettim.

Bu durumun ardından hangi uygulamaların ya da internet sitelerinin Instagram hesabımda yetkili olduğuna bakmak istedim. Bunu aşağıdaki adımları takip ederek yapabiliyorsunuz:

Hangi Uygulamaların Instagram'a Eriştiğini Görme

Instagram'a bilgisayardan giriş yapın.

Profil kutucuğunun üstüne basın.

Ayarlar simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Sol menüden Uygulamalar ve İnternet Siteleri sekmesini seçin.

sekmesini seçin. Açılan ekrandan Aktif sekmesine göz atın.

Burada işler biraz daha karmaşık hale geliyor çünkü aktif olarak Instagram hesabıma erişen herhangi bir uygulama ya da internet sitesi bulunmuyor. Bu, internetteki diğer pek çok kullanıcı için de benzer şekilde işliyor. Yani bu sorundan muzdarip olanlar, genellikle bu tip herhangi bir servisin olmadığını belirtiyor. Burada sıradan bir hack olayının işleyişini bozan bazı sorunlar var:

Instagram şifrem bilinse dahi çift faktörlü doğrulama nasıl geçiliyor? Giriş hareketlerini incelediğimde neden hiçbir giriş hareketi bulunmuyor? Tüm bunların ardından bunu yapan bir uygulama ya da servis ise neden erişim listesinde yer almıyor?

Yani şu aşamada sorunun ana kaynağı Instagram'da yer alan bir güvenlik açığının kendisi gibi gözüküyor. Peki ama bu hoş olmayan duruma karşı ne gibi önlemler alabilirsiniz?

Instagram Hesabı Nasıl Korunur?

Her sosyal medya platformunda farklı şifreler kullanın.

Bu şifrelerin güçlü ve güvenli olduğundan emin olun.

Çift faktörlü doğrulama yöntemlerinden destek alın.

Hesabınızı güvenmediğiniz hiçbir uygulama ya da internet sitesi ile bağlamayın.

Şifrenizi düzenli aralıklarla güncelleyin.

Mümkünse şifre yöneticisi kullanın.

Buradaki temel adımların ardından yapabileceğiniz ve alabileceğiniz pek çok önlemi almış oldunuz. Bu kurallara dikkat etmek, kişisel hesabınızda yer alan verilerin ve genel anlamda hesabınızın güvende kalmasına yardımcı olacaktır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Benzer bir durumu son zamanlarda yaşadınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.