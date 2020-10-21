Instagram Güvenlik Açığını Bulan Genç 10 Bin Dolar Ödül Kazandı

Instagram güvenlik açığını bulan Türkmenistanlı Almaz Seidov, 10 bin dolar ödülün sahibi oldu. Fotoğraf ve video paylaşmak için dünya genelinde sık sık kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram'da yer alan güvenlik açığı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Gencin Bulduğu Instagram Güvenlik Açığı Nedir?

Sakarya'da yaşayan Türkmenistanlı Almaz Seidov isimli genç, görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da bir açık tespit etti. Üniversite öğrencisi Alamz Seidov, Instagram hesabını kurtarmak için oturum açma ekranında farklı bir kullanıcı ismi deneyerek platforma giriş yapmayı denedi. Seidov, farklı bir kullanıcı ismi girerek "şifremi unuttum" bölümünden hesaba giriş yapabildiğini farketti.

Genç tarafından farkedilen Instagram güvenlik açığı kullanılarak istenilen hesaba giriş yapılabilmesi mümkün hale geliyordu. Seidov, milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformunda güvenlik açığını bulması üzerine durumu şirkete bildirdi. Almaz Seidov'a teşekkür ederen şirket, gence 10 bin dolar ödül verdi.

lmaz Seidov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık olarak dört ay boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda Instagram güvenlik açığını tespit ettiğini ifade etti. Instagram hesaplarının herhangi bir zarar görmemesi için şirkete haber verdiğini söyleyen Seidov, "Instagram mobil uygulamasında 'şifremi unuttum' butonundan başka birinin kullanıcı hesabını girerek istediğim hesaba girebildiğimi fark ettim. Bu durumu kanıtlayabilmek için zarar vermeden bazı ünlülerin, futbolcuların hesaplarına giriş yaptım fakat bunu hesaplara zarar vermeden yaptım, sadece durumu kanıtlamak adına" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da yaşayan üniversite öğrencisi Almaz Seidov, "Durumun kabul edilmesiyle bana teşekkür maili ve 10 bin dolar ödül verildi. Sosyal medya kullanıcılarının zarar görmemesi adına sosyal platformlarda bu açıkları bulup kapattırmaya çalışıyorum. İnsanlar hesaplarını daha güvenli bir şekilde kullansınlar diye." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Check Point isimli bir siber güvenlik şirketi tarafından Instagram platformunda bir güvenlik açığı daha tespit edilmişti. Bilgisayar korsanları söz konusu güvenlik açığı nedeni ile Instagram kullanıcılarının özel mesajlarına erişmek, fotoğraf göndermek ve silmek dahil olmak üzere kullanıcının adına bazı işlemleri yapabilme yetkisine sahip oluyordu. Check Point'in ortaya çıkardığı açık son güncelleme ile kapatılmıştı.