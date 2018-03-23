Instagram, Haber Akışı Algoritmasında Eskiye Dönüyor!

Geçtiğimiz gün kullanıcıların etkileşim gücünü artırmak için hakkında bölümüne hashtag ekleme özelliğini duyuran Instagram, şimdi de haber akışı algoritmasını değiştiriyor.

Instagram akışınızı yenilediğinizde karşınıza 4-5 gün önce paylaşılmış gönderilerin gelmesinden sıkıldıysanız, size güzel bir haberimiz var. Sosyal medya devi, 2016 yılında hayata geçirdiği tartışmalı haber akışı algoritmasını nihayet güncelleyerek, kullanıcıları “gönderi mağarasından” kurtarıyor.

Yaklaşık iki senedir kronolojik sıralamadan ziyade hayli karmaşık bir algoritmayla gönderileri gösteren Instagram, artık kullanıcıların daha fazla yeni içerik göreceğini açıkladı. Gelen şikayeteler üzerine geri adım sosyal medya devi, tamamen kronolojik akışa dönmese de, tekrardan yeni gönderilerin üstte olmasını sağlayacaklarını belirtti.

Instagram ayrıca, akışın otomatik olarak yenilenmesinden ziyade, kullanıcıların istedikleri zaman yenileyebilmelerini sağlayan "Yeni Paylaşımlar" tuşunu da test ediyor. "Bu değişikliklerle akışınız daha taze olacak ve aynı zamanda umursadığınız anları kaçırmayacaksınız" diyen Instagram, akışın yeni içeriklerle güncellenmesini isteyen kullanıcıların söz konusu butona basmalarının yeterli olacağını söyledi.

Test sürecinin devam ettiğini belirten şirket, yeni özelliklerin yakın zamanda kullanıma sunulacağını açıkladı.