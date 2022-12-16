Instagram, Hacklenen Hesapları Kurtarmanın Yeni Yöntemini Açıkladı

Hacklenen veya spama uğrayan hesaplarla uğraşmak son yıllarda sinir bozucu derecede yaygın bir olay hâline geldi. Özellikle son dönemde artan Instagram hesaplarının hacklenme olayları, gerek ünlü gerekse de normal birinin bile başına sıklıkla gelmeye başladı.

Instagram bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla kullanıcıların hacklenmiş veya spama uğramış hesaplarını kurtarmasını kolaylaştırmak için yeni bir aracın hizmetini başlattı. Instagram bu aracı, "insanların hesap erişim sorunlarını bildirmek ve çözmek için güvenebilecekleri yeni, kapsamlı bir alan" olarak açıkladı.

Hacklenen Instagram Hesabı Nasıl Kurtarılır?

Instagram hesabınıza giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız artık ilk olarak bir mobil veya masaüstü tarayıcıda instagram.com/hacked adresine gidebilirsiniz. Instagram size hesabınıza neden giremediğinizi soracak.

Hesabınız hacklendi mi, spama mı uğradı, şifrenizi mi unuttunuz, iki faktörlü kimlik doğrulamanıza erişiminizi mi kaybettiniz, hesabınız devre dışı mı bırakıldı yoksa başka bir şey mi oldu? Sorun her ne ise o sayfa üzerinden Instagram'a bilgi verebileceksiniz.

Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak Instagram sorunu çözmek için bir dizi adımı uygulamanızı isteyecek. Potansiyel çözümlerden biri, hesabınıza geri dönebilmeniz için iki arkadaşınızın kimliğinizi doğrulamasını sağlamak olacak. Instagram, bu özelliği 2022'nin başlarında test etmeye başladı ve artık Instagram hesabı olan herkes tarafından kullanılabilir durumda.

Instagram ayrıca kötü niyetli kişilerin hesabınızı ele geçirmesini zorlaştırmaya da çalışıyor. Şirketin bu konuda attığı ilk adım, platformun otomatik sistemlerinin kötü amaçlı bulduğu hesapları kaldırması üzerine olacak.

Instagram bunun yanı sıra uygulama genelinde daha fazla yerde doğrulanmış hesaplara ait olan mavi tiki gösterecek. Bu, bir hesabın gerçek olup olmadığını belirlemeyi kolaylaştıracak. Mavi tikler artık hikâyelerde, DM'lerde ve ana sayfada görünmeye başlayacak.