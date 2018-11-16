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Instagram Hakkında Bilmeniz Gereken 5 İstatistik

Instagram istatistik
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Sosyal Medya

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram hakkında ilginç istatistikler yayınlandı. Profesyonel şekilde sosyal medya hizmetleri veren Crovu isimli şirket, Instagram’a dair 5 ilginç istatistiği yayınladı.

Sadece fotoğraf ve video paylaşılabilmesine karşın, en çok kullanılan platformların başında gelmeyi başaran Instagram’a dair çeşitli detaylar sunan Crovu, dikkat edilmesi gereken 5 istatistikle Instagram’ın daha iyi anlaşılabileceğini söyledi.

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Kullanıcı sayısı

Facebook ve YouTube'un ardından, en çok kullanıcısı olan üçüncü sosyal medya platformu olmayı başaran Instagram'ın 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’de ise aktif kullanıcı sayısı 30 milyonlara yaklaşıyor. Türk Instagram kullanıcılarının yüzde 62’lik kısmıysa 18 – 34 yaş aralığında yer alıyor.

instagram istatistik 2

95 milyon fotoğraf

Instagram'da her gün 800 milyon aktif kullanıcı, 95 milyondan fazla fotoğraf paylaşıyor. Paylaşılan fotoğraflar ise yine günlük olarak 4,2 milyardan fazla beğeni alıyorlar. Böylesine aktif olarak kullanılan platformlar, görünürlük peşinde koşan şirketler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

instagram istatistik 3

Ortalama kullanım süresi

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan verilerde, her Instagram kullanıcısının her gün en az 15 dakika Instagram’da süre geçirdiği bilgisi yer alıyor. Herhangi bir kullanıcısının sosyal platformlarda harcadığı toplam zaman ise 130 dakika olarak ifade ediliyor.

instagram istatistik 4

En çok gençler kullanıyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, artık gençlerin uğrak noktalarından bir tanesi olmak çıkmış durumda. Instragram kullanıcılarının yüzde 90’lık kısmıysa 35 yaşının altında insanlardan oluşuyor. Yani Instagram, Y ve Z kuşağının favorisi konumunda.

instagram istatistik 5

Genç kullanıcıların favorisi

Sosyal medya ajansı Crovu.co’nun verdiği bilgilere göre; ABD’de yapılan araştırmalarda, gençlerin en çok sevdiği ve favorisi olarak gördüğü sosyal ağlar araştırıldı. Araştırmanın sonucunda Instagram, gençler içinde %24’lük bir kesim, Instagram’ın favori sosyal ağı olduğunu söyledi. Bu durum, Türkiye için de geçerli ve hatta daha yüksek bir marka bağı olduğunu söylersek yersiz olmaz.

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ETİKETLER: sosyal medya instagram

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