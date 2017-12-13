Instagram, Hashtag Takip Etme Özelliğini Duyurdu

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, bugün yepyeni bir özelliği kullanıma sundu. Bundan sonra, ilgi duyduğunuz veya haberdar olmak istediğiniz hashtag'leri takip edebilecek, söz konusu etiket ile ilgili paylaşımları akışınızda görebileceksiniz.

Instagram'ın duyurduğu 'hashtag takip etme özelliği' ile bir gönderinin altına tıklayarak veya keşfet sekmesinde arayarak, ziyaret ettiğiniz hashtag sayfalarında "takip et" butonuna tıklayabilecek ve o hashtag ile ilgili paylaşımları anbean akışınızda görebileceksiniz.

Örneğin; "#slime" etiketini takip ettiğinizde, bu konuyla ilgili gönderileri akışınızda ilk sıralarda göreceksiniz demektir. Ayrıca, kullanıcılar profillerini özel olarak ayarlamadıkları sürece, kullanıcıların takip ettikleri hashtag'leri de görebileceksiniz. Instagram bu özelliği ile Instagram topluluğunun ortak ilgi alanlarını daha kolay paylaşmasını ve ilgi duydukları konularda daha fazla hesap ve içerik keşfetmelerini amaçlıyor.

Bununla birlikte Instagram, "Recommended For You" isimli yeni bir özelliğin daha üzerinde çalışıyor. Popüler uygulama, arkadaşlarınızın yanı sıra beğeneceğinizi düşündüğü diğer Instagram kullanıcılarının da paylaşımlarını sizlere göstermek istiyor. Bunun için özel bir algoritmadan yararlanan Instagram, kullanıcının hangi fotoğrafları beğendiğini veya yorum yaptığını ya da hangi hesaplarla etkileşime girdiğini belirliyor. Algoritma elde ettiği verilerle de kullanıcıların hoşlarına gidebilecek hesapları karşılarına çıkarıyor.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

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