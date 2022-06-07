Instagram Yeni Özelliği "Hassas İçerik Kontrolü"nü Duyurdu

Instagram, insanların Instagram'daki deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olmak için sürekli olarak bazı kontroller üzerinde çalışıyor. Geçen yaz, insanların takip etmedikleri hesaplardan Keşfet'te ne kadar veya ne kadar az hassas içerik göreceklerini seçebilmeleri için Hassas İçerik Kontrolü'nü başlattığını duyuran dev sosyal medya platformu bugün ise bu kontrole yönelik yeni güncellemelerini duyurdu.

Bugünden itibaren Hassas İçerik Kontrolü, önerilerde karşınıza çıkan her şeyi kapsayacak. Keşfet'e ek olarak artık Aramalar, Reels, Takip Edebileceğiniz Hesaplar, Etiketler ve Ana Ekran'da gördüğünüz hassas içerik ve hesapların miktarını kontrol edebileceksiniz. Bu yeni güncelleme önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına sunulacak.

Hassas İçerik Kontrolü, her seçeneğin ne işe yaradığını açıklamaya yardımcı olmak için kontrolün ilk kullanıma sunulduğu andan itibaren yeniden adlandırılan üç seçeneğe sahip. Bu üç seçenek "Daha Fazla", "Standart" ve "Daha Az" olarak belirtilmiş durumda.

"Standart" varsayılan seçenek ve bazı hassas içerikleri ve hesapları görmenizi engelliyor. "Daha Fazla" daha hassas içerik ve hesapları görmenizi sağlarken "Daha Az", bu içerikleri varsayılan durumdan daha az görebileceğiniz anlamına geliyor. 18 yaşın altındaki kişiler için "Daha Fazla" seçeneği kullanılabilir olmayacak.

Instagram Hassas İçerik Kontrolü Nasıl Ayarlanır?