Instagram Hatası Yüzünden Kullanıcıların Bilgileri Ortaya Çıktı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformunda bir hesap oluştururken kullanıcı adayları genellikle e-posta, doğum günü gibi başkaları ile paylaşılmasının uzun veya kısa vadede kötü sonuçlara yol açabilecek bilgilerinin kimselerle paylaşılmayacağının sözünü alır. Güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel tarafından keşfedilen bir Instagram hatası ise platformda yer alan sosyal medya kullanıcılarının bilgilerinin açığa çıkmasına sebebiyet verdi.

Kişisel Bilgileri Ortaya Çıkaran Instagram Hatası

Saugat Pokharel adlı bir güvenlik araştırmacısı, kullanıcılara özel ve başkaları ile paylaşılmaması gereken bilgilerin sonsuza kadar gizli bir şekilde kalacağına söz veren Instagram’ın üzerinde çalışmakta olduğu yeni özellikler yüzünden kullanıcıların bilgilerinin açığa çıkarmasına neden olduğunu tespit etti. Facebook’a bildirilen hata, aktarılan bilgilere göre sosyal medya devinin test ettiği deneysel bir özelliğe erişim izni verilmiş işletme hesapları tarafından kötüye kullanıldı.

Hata bildirilmesinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra yayımlanan güncelleme neticesinde düzeltilmiş olsa da özelliği kötüye kullanarak kullanıcıların bilgilerini açığa çıkaran kişiler, kullanıcı verilerine erişim fırsatı elde etti. Şirket tarafından yeni kaydolan kullanıcılara verilen sözün gerçeklik değeri böylelikle yok olmuş oldu.

Saugat Pokharel tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcıların önemli ve hassas verilerinin açığa çıkmasına olanak tanıyan güvenlik açığı Facebook’un Facebook Business Suite aracı ile ilişkiliydi. Güvenlik açığından yararlanmak isteyen kişilerin hesabı Instagram hesabı ile bağlanmış bir işletme hesabı olması ve Facebook’un deneysel özelliklerini test etmekte olan grubun içerisinde yer alması gerekiyordu. Facebook’un deneysel özelliklerini test etme olanağına sahip kullanıcılar, Instagram kullanıcılarının bilgilerini elde etmek için yapması gereken tek şey ise bilgilerini görüntülemek istediği kişiye bir özel mesaj göndermekti.

Instagram hesabı ile bağlanmış işletme hesapları, bu birkaç basit adımının sonunda istediği kişinin e-posta adresi, doğum günü dahil olmak üzere mesaj gönderilen kişi hakkında tüm ayrıntılara ulaşabiliyordu. Pokharel, güvenlik açığından hesabını diğer kullanıcıların erişimine kapatan gizli hesaplar üzerinde de etkili olduğunu ifade etti. Bu da hesabınızın gizli olup olmaması fark etmeksizin kişisel bilgileriniz gün yüzüne çıkmış olabileceği anlamına geliyor.

Facebook söz konusu güvenlik açığını düzeltmiş olsa da güvenlik açığından faydalanılıp faydalanılmadığı, faydalanıldıysa kaç hesabın bu durumdan etkilendiği gibi soruların cevabı henüz öğrenilebilmiş değil. Peki, sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.