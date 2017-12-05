Instagram, Hayvanlarla Çekilen Selfie'leri Engellemek İstiyor

Bugünlerde günlük hayatlarımızı, maceralarımızı ve seyahatlerimizi belgelemek için fotoğraf çekmek ve sosyal medyada paylaşmak olmazsa olmazımız haline geldi. Fakat bazen hiç de etik olmayan ve doğal yaşamı etkileyen fotoğraflar çekiyoruz. Instagram bu konuda somut bir adım attı ve yaban hayatı korumak için vahşi doğaya ait olan hayvanlarla çekilen selfie'lere içerik uyarısı eklediğini duyurdu.

Instagram'ın giderek hayatımızın merkezine yerleşmesi, insanların günlük hayatlarında yaptığı her şeyi anbean paylaşmalarına neden oluyor. En güzel selfie'yi çekme uğruna bazen oldukça dikkatsiz davranıyoruz.

Kusursuz selfie'nin peşinde koşulduğu yerlerin başında hayvanat bahçeleri ya da doğal yaşam parkları geliyor. Yaban hayatı koruma grupları, bu merkezlerde hayvanlara kötü muamele yapıldığını belirtiyor. Fotoğraf çekmek uğruna doğal yaşamlarında dahi rahatsız edilen hayvanlar, hiç ummadığımız bir şekilde bu durumdan etkileniyorlar. National Geographic, geçtiğimiz gün Instagram'da doğal yaşama ait hayvanlarla çekilen fotoğraflarla ilgili bir rapor yayınlamış ve hayvanların insanlarla bu kadar iç içe olmasının hayvanlar için oldukça travmatik olabileceğini belirmişti.

Instagram da bu durumdan yola çıkarak somut bir adım attı ve hayvanlarla çekilen selfie'leri engellemek için yeni uyarı aracını tanıttı. Bundan sonra Instagram'da #koalaselfie, #lionselfie #koalahugs ya da #tigerpet gibi hashtagler aratan kullanıcılara uyarı gelecek.

Fotoğraf paylaşım uygulaması, bu etiketlerin aratılması dahilinde "Instagram'da hayvan istismarına ve nesli tükenen hayvanların veya parçalarının satışına izin verilmez. Hayvanlara veya çevreye zararlı davranışları teşvik eden gönderilerle alakalı olabilecek bir konu etiketi aratıyorsun" uyarısı veriyor.

Instagram sözcüsü Emily Cain, yaban hayatı kullanarak içerik paylaşma konusunda kullanıcıları bilinçlendirmek için bu kararı aldıklarını söyledi. Temmuz ayında benzer bir karar alan Tinder, kullanıcılarının profillerinde kaplanlar ile selfie bulundurmamasını istemişti.