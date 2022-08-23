Instagram'ın Yeni Özelliği Her Gün Fotoğraf Çekmeniz İçin Sizi Uyaracak

Instagram, Z kuşağı arasında popüler bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan BeReal'e çarpıcı bir benzerlik gösteren Candid Challenges adlı yeni bir özelliği test ediyor. Şu anda piyasaya sürülmeyen özellik, tersine mühendislik uygulamaları ve yaklaşan güncellemelerin ilk sürümlerini bulma konusunda ünlü bir geliştirici olan Alessandro Paluzzi tarafından tespit edildi.

Bir Instagram sözcüsü bu özelliğin "dâhili bir prototip" olduğunu doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Paluzzi'ye göre, Candid Challenges'a katılan Instagram kullanıcıları, çevrelerinin fotoğrafını çekmek için her gün farklı bir zamanda bir bildirim görecekler. Bildirimi aldıktan sonra Instagram kamerası hem öne hem de arkaya bakan kameralarla açılacak ve kullanıcılara fotoğraf çekmeleri için iki dakikalık bir süre verecek. Paylaşılacak içerik Hikayeler kısmında görünecek.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀



ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Instagram Yeni Özelliğini BeReal Uygulamasından Alıyor

Bu özelliğin tanıdık gelmesinin en büyük nedeni, ana akım sosyal medya platformlarına daha samimi ve otantik bir alternatif olarak pazarlanan bir selfie uygulaması olan BeReal ile neredeyse aynı özelliğe sahip olmasından kaynaklanıyor. İlk olarak 2019'da başlatılan uygulama, kullanıcılardan her gün rastgele bir zamanda telefonlarının ön ve arka kameralarını kullanarak fotoğraf çekmelerini istiyor.

Instagram'ın özelliği kullanıcılara sunmayı planlayıp planlamadığı veya ne zaman sunacağı henüz belli değil. Bir Instagram sözcüsü, özelliği "harici olarak test edilmeyen" bir "dâhili prototip" olarak nitelendirdi ancak şirketin özelliği test etmesi, en azından uygulamayı kendi hizmeti içinde barındırmayı düşündüğünü gösteriyor.

BeReal, Z kuşağı arasında büyük bir popülariteye sahip ve son birkaç aydır da giderek daha fazla gence hizmet veriyor. BeReal şu ​​anda Apple'ın App Store'unda hem Instagram (8) hem de Facebook'un (18) önünde, en üst sırada yer alıyor.