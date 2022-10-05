Reklam Akını Yolda: Instagram'ın Her Yerine Reklamlar Ekleniyor

Meta'nın üç aylık geliri, ikinci çeyrekte ilk kez düştü. Şirket, bu rakamların tekrar yükselmesini ve yatırımcıların yüzündeki gülümsemenin devam etmesini istiyor. Bunu yapmak için kullandığı stratejilerden biri, Instagram'dan daha fazla para çekmeye çalışmak olacak gibi görünüyor.

Meta'nın bu konuda Instagram için yeni planı reklamları uygulamanın daha fazla alanına, yani Keşfet bölümüne ve bir kullanıcının profilindeki gönderilerin olduğu alana yerleştirmek olacak.

Markalar artık Keşfet akışına reklam yerleştirebilir ancak profil reklamları hâlâ test aşamasında. Şirket ayrıca bazı içerik oluşturuculara profil özet akışlarında gösterilen reklamlardan gelir elde etme şansı da sunacak.

Reklamlar Profillerde ve Reels'lerde Bulunacak

Meta, reklam ürünleri için bir dizi başka güncelleme de duyurdu. Bunlardan bazıları Instagram'ı etkileyecek. Birincisi, şirket hem ana sayfada hem de hikâyelerde artırılmış gerçeklik reklamlarını deneyecek. Meta, markaların, insanların evlerinde sanal mobilyaları test etmelerine veya bir arabaya daha yakından bakmalarına izin vermek için bunları kullanabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca şirket, Facebook ve Instagram Reels'deki reklamlar için yeni biçimler deniyor. Bunlar bir Reels'ten sonra karşınıza çıkacak olan 4 ila 10 saniye süren atlanabilir reklamlar olacak. Reklam bittikten sonra sonraki Reels'e geçilebilecek.

Gerçekte kaç tane reklam göreceğinize gelirsek, bu her kişi için farklı olabilir. Daha fazlasını görebilir veya görmeyebilirsiniz ancak şu anda bildiğimiz en önemli şey bu reklamların daha önce bulunmadıkları yerlerde ortaya çıkacakları yönünde.