Instagram Hesabı Açan CIA, Nazar Boncuklu Fotoğraf Paylaştı!

Bir istihbarat ajansının Instagram hesabı olur mu demeyin. ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı, ya da bilinen ismiyle CIA, resmen Instagram hesabı açtı.

Aslında CIA’in Instagram hesabı açması pek de sürpriz olmadı. Zira CIA Direktörü Gina Haspel, geçtiğimiz hafta Alabama’daki Auburn Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında, popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da boy göstereceklerini duyurmuştu.

CIA’in halihazırda Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında önemli sayıda takipçisi bulunuyor; ancak ajansın Instagram’da resmi bir hesabı yoktu. Taa ki bugüne kadar.

CIA, bugün itibarıyla Instagram’daki macerasına resmen başladı. CIA sözcüsü Chelsea Robinson The Verge ’e yaptığı açıklamada, "Instagram'a katılmak, CIA'in hikayelerini paylaşmamızın ve burada hizmet edecek yetenekli Amerikalıları işe almamızın bir başka yolu olacak. Kullanıcılar, hesap sayesinde ajans hayatına yakından göz atabilecekler” ifadelerini kullandı.

CIA’nin resmi Instagram hesabından paylaşılan ilk fotoğraf, bir ajans memurunun masası oldu. Fotoğrafta, bitki, kırtasiye malzemeleri, masa başında duran “dünya gezmek istiyorum” yazan bir kumbara ve belki de en ilginci bir nazar boncuğu bulunuyor.

Hesabın biyografi kısmında ise “Biz milletin ilk savunma hattıyız. Başkalarının başaramayacağı şeyleri başarıyoruz ve diğerlerinin gidemediği yerlere gidiyoruz” ifadeleri kullanılıyor.

CIA Instagram hesabının şu anda 24,4 bin takipçisi bulunuyor; ancak bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağına şüphe yok.