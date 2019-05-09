Instagram Hesabınıza Dikkat Edin: Sert Önlemler Alındı

Facebook şirketinin kısa bir zaman önce satın aldığı Instagram, paylaşımlar konusunda artık daha sert davranacak. Yeni Zelanda’daki cami saldırılarından hemen sonra şirket; acil önlem alma kararı verdi. Bu karardan önce Instagram üzerinden paylaşım yapma ile ilgili çok ciddi bir kısıtlama bulunmuyordu.

Instagram'ı bugünden sonra iki döneme ayırabiliriz. Bugün verilen karardan önce ve bugün verilen karardan sonra. Instagram yeni aldığı kararlarla birlikte, gönderileri çok daha sıkı bir şekilde takip edecek ve belirlediği kurallara uymayanlara hızlı bir şekilde ceza verecek.

Instagram hesapları yakın gözetim altında

Daha önceden Instagram paylaşımları belirli bir zaman aralığında ve belirli bir sayıya göre değerlendiriliyordu. örneğin çok yoğun paylaşımlar yapan biriyseniz Instagram, paylaşımlar arasında size daha çok ihlal yapma hakkı tanıyordu.

Bugünden itibaren Instagram üzerinden verilen cezalar herkese eşitlendi. Aşırı yorumlar yapmanız halinde veya bu paylaşımları sürekli olarak tekrar ettiğiniz taktirde, Instagram tarafından hesabınız kapatılabiliyor. Hatta bunun ilk sinyallerini şirket geçen hafta vermeye başlamıştı. Geçen hafta Instagram ve ana şirket Facebook, komplo teorisyeni Alex Jones ve aşırı sağ yorumcular Milo Yiannopoulos ve Laura Loomer'i yasakladı.

Facebook şirketinin veri gizliliği ile ilgili başı zaten dertteydi. Instagram paylaşımları nedeniyle de çok fazla tepki çekmek istemeyen Facebook, böyle bir karar aldı. Sizce de Instagram, aldığı bu kararlarla doğru bir politika izliyor mu?