Instagram Hesap Doğrulama (Onaylatma) Nasıl Yapılır? Mavi Tik Almanın Yolu

Instagram'da hesap doğrulama (onaylatma) için artık ajanslara gerek kalmadı. Android ve iOS platformu için dünya genelinde kullanıma açılan Instagram hesap doğrulama için yapılması gerekenler, Instagram mavi tik almak için izlenmesi gereken adımlar haberimizde.

Sosyal ağ platformlarında tanınmış kişiler ve markaları bulmamızı kolaylaştıran "mavi tik”, “onay rozeti” Instagram’da uzun süredir vardı ancak belli başlı hesaplarda görüyorduk. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncellemeyle hesap onaylatma herkes için aktif oldu. Daha doğrusu Instagram’ı aktif olarak kullanan ve milyonlarca takipçisi olan popüler kişi ya da şirketler, yeni güncellemeyle birlikte artık hesap doğrulama talebinde bulunabiliyor. Siz de tanınmış kişiler arasındaysanız, Instagram'ın hesabınızı onaylamasını beklemeden birkaç adımda istek gönderebilir, Instagram'da onaylanmış hesaplar arasına girebilirsiniz.

Instagram Hesap Doğrulama (Onaylatma) Nasıl Yapılır?

Geniş takipçi kitlesine sahip hesapların izlemesi gereken adımlar oldukça basit. Instagram'da mavi tik almak için tek yapılması gereken; sağ üst köşeden profil butonuna dokunup Ayarlar’ı açmak ve sonrasında sayfanın en aşağına inip Doğrulama Talebi’ne dokunmak. Kullanıcı adı, tam isim ve ad ile doğum tarihini net bir şekilde gösteren kimliğin (ehliyet, pasaport veya kimlik kartı) fotoğrafı da eklendikten sonra Gönder’e dokunarak işlem tamamlanmış oluyor. Tabii ki; Instagram’ın hesabı onaylamama durumu da var. Kullanıcıların sabırlı olmaları gerekiyor.

Instagram, hali hazırda mavi rozetleri ünlüler, kamu kurumları, global markalar veya markaları temsil eden kişiler için veriyor. Mavi rozete tüm kullanıcıların kavuşabilecek olması güzel bir gelişme. Türkiye’de de yurt dışında da tanınmış kişi olduğu halde hesabı onaylanmamış, Instagram’ın onaylamasını bekleyen milyonlarca hesap var.