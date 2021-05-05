Instagram Hikayeler Alt Yazı Çıkartması Çıktı!

Instagram Hikayeler alt yazı çıkartmasnı duyurdu. Popüler sosyal medya platformuna eklenen yeni çıkartma, hikayelerde yer alan videoda geçen konuşmalar otomatik olarak yazıya dökebiliyor. Peki, alt yazı çıkartamsı nasıl kullanılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Instagram Hikayeler Alt Yazı Çıkartması Nasıl Kullanılır?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin alt yazı çıkartması üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Instagram, videodaki konuşmaları alt yazıya dönüştüren çıkartmayı resmi olarak duyurdu.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram daha önce IGTV ve Threads uygulaması için alt yazı özelliğini kullanıma sunmuştu. Şirket, söz konusu özelliği Hikayelere de getirdi. Şu anda yalnızca ingilizce dilini destekleyen çıkartma, çok yakında diğer dilleri de destekleyecek.

Hikayeleri sessiz izlemeyi tercih eden kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik olan alt yazı çıkartması, metin tipi ve rengini kişiselelştirme seçeneği sunuyor. Yeni özellik, konuşmaları otomatik olarak yazıya döküyor fakat bazen yazım ve imla hatası gibi sorunlar yaşanabilir. Şirket, böyle bir durumda kullanıcıların yazım ve imla hatalarını düzeltebilmesine olanak sağlıyor.

Yeni özellik, Hikayeler ekranında çıkartma ögelerinin yer aldığı kısımdan erişilebiliyor. Hikayelere söz konusu çıkartmayı eklediğiniz takdirde alt yazı, konuşmanın gerçekleştiği zaman ile eş zamanlı olarak görüntüleniyor.

Instagram'ın yeni aracı, marka ve içerik oluşturucu hesaplarının daha geniş bir kitleye ulaşma sürecini daha kolay ve zahmetsiz hale getirebilir. Öte yandan sıradan bir sosyal medya kullanıcısı bu özelliği kullandığında videodaki konuşmaların daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.

Alt yazı özelliğini ekleyen tek platform Instagram değil. Daha önce özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kullanım oranı çok ciddi oranda artan Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams alt yazı özelliğini eklemişti. Söz konusu platformlarda video konferans esnasında otomatik alt yazı desteği bulunuyor.

Video konferans platformlarının yanı sıra kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran TikTok , geçtiğimiz ay Amerikan İngilizcesi ve Japonya dil seçenekleri ile otomatik alt yazı desteğini kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Başarılı sosyal ağ Twitter ise pazartesi günü Spaces isimli Clubhouse benzeri özellik için alt yazı desteği sunmayı hedeflediğini açıklamıştı.