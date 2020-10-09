Instagram Hikayelere Arkadaş Önerleri Geliyor

Instagram Hikayeler arkadaş önerileri özelliği, yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya devam edilen sosyal medya platformuna eklenen en yeni detay oldu. Belirli hesaplarda test edilmeye başlanan özellikle birlikte, Instagram takip edilmesini önerdiği profiller hikayeler bölümüne taşıdı.

Facebook tarafından satın alınmasının ardından sadece fotoğraf paylaşılan bir sosyal ağ olmaktan çıkan Instagram, birçok yeni özellik kazanmıştı. Halihazırda içerisinde alışverişten kısa videolara kadar çok farklı bölümler barındıran Instagram, küçük detaylarla güçlendirilmeye devam ediliyordu.

Instagram'ı bu kadar büyük yapan en önemli değişiklik ise hikayeler olmuştu. Facebook'un Snapchat'i satın alma girişimlerinin boşa çıkmasının ardından, Snapchat özelliklerinden bazıları Instagram başta olmak üzere bütün Facebook uygulamalarına eklenmişti. Hikayelerin Instagram'a gelmesinden sonra ise Instagram kullanıcıları, normal paylaşımlardan daha çok Hikaye paylaşır olmuşlardı.

Instagram Hikayeler Arkadaş Önerileri Güncellemesi

Instagram Hikayeler özelliğinin, normal akıştan daha fazla kullanıldığının farkında olan Facebook, hikayelerde önemli değişiklikler yapmaya başladı. Bu değişikliklerin sonuncusu ise arkadaş önerleri oldu. Henüz bütün kullanıcılara açık olmayan yeni özellikle birlikte Instagram kullanıcılarına sunulan arkadaş önerileri, hikayeler kısmına taşındı.

Hemen yukarıda Twitter adresimiz üzerinden paylaştığımız görselde ayrıntılarını görebileceğiniz güncelleme sonrasında, takip ettiğiniz sayfa ve kişiler tarafından paylaşılan hikayelerin arasına profil önerileri eklendi. İlk aşamada üç farklı kişi ve kurumun önerisinin yapıldığı bu alanda, en altta göreceğiniz önerileri karıştır butonu da eklendi. Önerileri karıştıra tıklamanızla birlikte karşınıza çıkan önerilerin de anlık olarak değiştiği görüldü.