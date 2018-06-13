Instagram Hikayeler’de Alışveriş Dönemi Başlıyor!

Instagram, Hikayeler bölümüne yepyeni bir özellik daha getirdi. Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması, kullanıcıların Hikayeler üzerinden doğrudan alışveriş yapabilmesine imkan tanıyacak.

Sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte markalar ürünlerini bu mecra üzerinden müşterileriyle buluşturmaya başladı. E-ticaret ekosistemine bambaşka bir hava katan bu yöntemin en sık kullanıldığı platformların başında Instagram geliyor.

Yeni nesil mağazacılık sistemi olarak adlandırılan Instagram butikleri, alışverişin yeni merkezi oldular. Bu sayede kullanıcılara müthiş bir özgürlük tanıyan Instagram, yeni özelliği ile platform üzerinden ürün satışı yapan butikleri ve markaları sevindireceği gibi, kullanıcıların da işlerini kolaylaştıracak.

İnsanların yalnızca akışlarındaki reklamlara tıklayarak alışveriş yapmalarının ötesine geçen sosyal medya devi, bu hizmetini Hikayeler bölümüne de dahil etti. Bugünden itibaren markalar, paylaştıkları Hikayeler’in üzerine alışveriş sepeti simgesi ekleyerek, içerikteki ürünleri hızlı bir şekilde müşterilerle buluşturabilecek.

Örneğin; markanın paylaştığı hikayede bir güneş gözlüğü gördünüz. Eğer bu gözlüğün yanında bir alışveriş sepeti simgesi görürseniz, satın almak veya incelemek için üzerine tıklayabilir ve ürüne erişebilirsiniz.

Araştırmacılar, insanların ilgilendikleri markalarla yakından tanışmak, beğendikleri ürünlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve yeni ürünler hakkında bilgi edinmek için markaların paylaştıkları Hikayeler’i izlediklerini belirtiyor. Her gün 300 milyon insanın Instagram Hikayeleri kullandığını göz önüne aldığımızda, bu özelliğin oldukça ilgi çekeceğini tahmin etmek pek de zor olmasa gerek.

Öte yandan Instagram, bu özelliğe şimdilik Adidas, Aritzia ve Louis Vuitton gibi birkaç markanın sahip olduğunu, ancak özelliğin zamanla tüm firmalara açılacağını söyledi.