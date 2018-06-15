Instagram Hikayeler'de Ekran Görüntüsü Alanlara Müjde

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından olan Instagram, kısa süre önce Hikayeler'de ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bunu söyleyen bir bildirim göndermeye karar vermişti. Hatta bazı kullanıcılara bildirim göndermeye başlayan şirketin, bu özelliği iptal ettiği ortaya çıktı.

2018'in ilk aylarında test edilmeye başlayan yeni özellik, Snapchat üzerinden kopyalanmıştı. Yani bu bildirim gönderme özelliğini ilk olarak Snapchat başlatınca, Instagram'da aynı şekilde denemek istedi ve bazı kullanıcılarına bildirim gönderdi. Ancak net olmayan bir nedenden dolayı bu özelliğin geliştirilme süreci rafa kaldırılmış durumda. Instagram'ın bu özellikten dolayı büyük tepki aldığı düşünülüyor.

Bu anlamda kullanıcıların tepkisine kulak veren ve özelliği iptal etme kararı alan Instagram'ın yeni özellik üzerinde tekrardan çalışmayacağı belirtildi. Yani bundan sonra kullanıcılar Hikayeler üzerinde ekran görüntüsü aldıklarında karşı tarafa bildirim gitme gibi bir durum söz konusu değil. Tabiki bu durum pek çok stalker'ın da hoşuna gitmiş durumda.

Son olarak bu özelliğin beta aşamasına kayıt olan kullanıcıların bir süre daha bildirim alabileceği dile getirildi. Daha sonrasında ise Hikayeler'de ekran görüntü bildirim özelliği tamamıyla kaldırılacak.