Instagram Hikayeler'de GIF Dönemi Başlıyor

Instagram'ın üzerinde titizlikle durduğu Hikayeler'e bomba bir özellik geliyor. Şu anda test aşamasında olan GIF özelliği, yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Yeni özellikle beraber Hikaye'nize GIF ekleyebileceksiniz. Instagram bu özellik için en büyük GIF platformlarından olan Giphy ile anlaşma sağladı.

İlk kez geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan ve büyük bir dikkat çeken GIF özelliği, Hikayeler'e bambaşka bir hava katacak gibi gözüküyor. Giphy sitesinde yer alan binlerce GIF'den istediğinizi kullanabileceğiniz bu özellik ile beraber Hikayeler kısmı daha canlı bir hal alacak. Ayrıca yeni özelliğin ilk olarak Endonezya, Filipinler ve Brezilya'daki kullanıcılara sunulduğu ifade ediliyor.

I just know there’s @BTS_twt gif you can add on instagram story, but they only have yoongi namjoon jimin taehyung and jungkook. It’s so funny 😂 pic.twitter.com/AbNPzg4sdH