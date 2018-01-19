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Instagram Hikayeler'de GIF Dönemi Başlıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun Sosyal Medya
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Instagram'ın üzerinde titizlikle durduğu Hikayeler'e bomba bir özellik geliyor. Şu anda test aşamasında olan GIF özelliği, yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Yeni özellikle beraber Hikaye'nize GIF ekleyebileceksiniz. Instagram bu özellik için en büyük GIF platformlarından olan Giphy ile anlaşma sağladı.

İlk kez geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan ve büyük bir dikkat çeken GIF özelliği, Hikayeler'e bambaşka bir hava katacak gibi gözüküyor. Giphy sitesinde yer alan binlerce GIF'den istediğinizi kullanabileceğiniz bu özellik ile beraber Hikayeler kısmı daha canlı bir hal alacak. Ayrıca yeni özelliğin ilk olarak Endonezya, Filipinler ve Brezilya'daki kullanıcılara sunulduğu ifade ediliyor.

Bu özellik için Giphy ile ortaklık kuran Facebook, Hikayeler konusunda en büyük rakibi Snapchat'e iyice fark atmayı başaracak gibi gözüküyor.  Ayrıca geçtiğimiz yıl itibarıyla Facebook üzerinden sunulan özellikte, yorumlara GIF ekleyebiliyordu. Instagram, "Her zaman Instagram deneyimini iyileştirmenin yollarını test ediyoruz" açıklamasını yaparken, yeni özellikle ilgili şu an için detay vermekten kaçındı.

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ETİKETLER: instagram Giphy facebook gıf

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