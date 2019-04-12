Instagram Hikayeler'de Kritik Güvenlik Açığı

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, çok kritik bir gizlilik hatası ile gündemde. Popüler sosyal medya uygulamasındaki hata, kullanıcıların paylaştığı Hikayeler’in takipleşmedikleri insanların akışlarında görülmesine neden oluyor.

Hiç takip etmediği bazı hesapların Hikayeler'ini akışlarında görmeye başlayan bazı kullanıcılar kritik hatayı Twitter hesaplarından paylaştı. Ekran görüntüleri, hesapları gizli olan kişilere ait Hikayeler’in dahi söz konusu açıktan etkilendiğini gösteriyor.

Buna rağmen kullanıcılar, Hikayeler’de takip etmedikleri birinin profil resmine tıkladıklarında hesabı gizli olan kişilerin paylaşımlarını göremiyor.

Hey @instagram/@facebook, people who I don’t follow (with private accounts) are showing up in my Stories. pic.twitter.com/JY6OUuW8aq — internetryan (@internetryan) April 10, 2019

Olayın ardından bir açıklama yapan Instagram, hatayı doğruladı ve problemin birkaç saat içinde çözüldüğünü söyledi. Söz konusu güvenlik açığından Facebook Hikayeler etkilenmedi; ancak bu durum, Facebook’un her gün Instagram Hikayeleri kullanan 500 milyondan fazla insan da dahil olmak üzere platformdaki kullanıcıların verilerini doğru bir şekilde koruyup korumadığını tartışmaya açtı.

Öte yandan kullanıcıların paylaştığı Hikayeler'in takipçiler dışında kaç kişiye ulaştığı tam olarak bilinmiyor. Bir Instagram sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tam olarak sayı vermese de “az sayıda insanın” hatadan etkilendiğini söyledi.