Instagram Hikayeler'de Kritik Güvenlik Açığı

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, çok kritik bir gizlilik hatası ile gündemde. Popüler sosyal medya uygulamasındaki hata, kullanıcıların paylaştığı Hikayeler’in takipleşmedikleri insanların akışlarında görülmesine neden oluyor.

Hiç takip etmediği bazı hesapların Hikayeler'ini akışlarında görmeye başlayan bazı kullanıcılar kritik hatayı Twitter hesaplarından paylaştı. Ekran görüntüleri, hesapları gizli olan kişilere ait Hikayeler’in dahi söz konusu açıktan etkilendiğini gösteriyor.

Buna rağmen kullanıcılar, Hikayeler’de takip etmedikleri birinin profil resmine tıkladıklarında hesabı gizli olan kişilerin paylaşımlarını göremiyor.

Hey @instagram/@facebook, people who I don’t follow (with private accounts) are showing up in my Stories. pic.twitter.com/JY6OUuW8aq