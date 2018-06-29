Instagram Hikayeler’de Müzik Dönemi Başladı

Günlük tam 400 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Instagram Hikayeler, yepyeni bir özellikle daha karşımıza çıktı. Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması, bugünden itibaren kullanıcıların Hikayeler’ine müzik eklemelerine imkan sağlayacak.

2012 yılında yalnızca 27 milyon kullanıcısı varken 1 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alınan Instagram, aradan geçen senede 6 senede muazzam bir ilerleme kaydetti. Haziran ayı başında aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı başaran popüler uygulama, değerini de aynı oranda katladı ve 100 milyar dolarlık dev bir şirket haline geldi.

Müzik Tutkunlarını Sevindirecek Özellik

Instagram, ilk olarak Mayıs ayında Ishan Agarwal tarafından uygulamanın Android sürümündeki kodlarda keşfedilen “Music Stickers" (Müzik Çıkartmaları) özelliğini resmen duyurdu. Söz konusu özellik, kullanıcıların Hikayeler’ine müzik eklemelerine olanak sağlıyor.

Facebook F8 Geliştiriciler Konferansı'nda, Spotify'dan bir parçanın direkt olarak Instagram Hikayeler'de paylaşabileceğini müjdeleyen şirket, Müzik Çıkartmaları özelliği ile birlikte bu yöndeki yeniliklerine durdurak vermeden devam ediyor.

Bundan sonra Hikayeler’inize koymak istediğiniz bir fotoğrafa veya videoya çıkartma eklemek için tıkladığınız bölümde “Müzik Çıkartmaları” seçeneğini de göreceksiniz. Instagram, platformda binlerce şarkının olduğunu ve her gün yeni parçaların ve sanatçıların eklenerek arşivin daha da büyüyeceğini söylüyor.

Nitekim Instagram'ın ana şirketi Facebook'un, müzik endüstrisinin ağır topları; Sony, Warner Bros ve UMG gibi şirketlerle telif hakkı anlaşmasını yaptığını düşündüğümüzde, kullanıcıların oldukça geniş bir müzik yelpazesine sahip olacağına pek de şaşırmamak gerek.

Kullanıcılar, eklemek istedikleri şarkıların tarzına göre arama yapabildikleri gibi, popüler şarkılar listesinden de ünlü şarkıcıların parçalarını Hikayeler’ine ekleyebilecek. Ayrıca eklemek istediğiniz şarkıyı hızlı bir şekilde ileri veya geri sarabilir, arzu ettiğiniz bölümü Hikayeler’inize koyabilirsiniz.

Şu an için yalnızca iOS platformu için kullanıma sunulan özellik, çok yakın bir zaman sonra Android kullanıcıları için de açılacak. Öte yandan, bir iOS kullanıcısı olmanıza rağmen henüz “Müzik Çıkartmaları” özelliğine sahip değilseniz, endişe etmenize gerek yok. Zira özelliğin herkese açılması biraz zaman alacak.

Instagram’ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.