Instagram Hikayeler'de "Şarkı Sözleri" Dönemi

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Hikayeler özelliğini zenginleştirmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl sunduğu müzik çıkartmasının bir parçası olarak, kullanıcıların hikayelerine şarkı sözleri ekleyebileceğini duyurdu.

Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, geçtiğimiz sene, her gün 400 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Hikayeler’e müzik özelliğini getirmişti.

Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Hikaye olarak paylaştıkları fotoğraf ve videonun arkasına diledikleri müziği ekleyebiliyorlardı. Fakat müzik özelliği, telif hakları sebebiyle şu an için ülkemizde kullanılamıyor.

Instagram, bugün yaptığı açıklamada, kullanıcıların müzik çıkartmalarının bir parçası olarak Hikayeler’ine şarkı sözleri ekleyebileceğini duyurdu. Sosyal medya devi, söz konusu özelliğin yalnızca uygulamanın müzik kütüphanesine erişimi olan ülkelerde kullanılabileceğini söyledi. Yukarda da belirttiğimiz gibi, bu ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye bulunmuyor.

Instagram'a göre kullanıcılar, Hikayeler’ine eklemek istedikleri şarkı sözlerini bulmak için mevcut müzik kitaplığında arama yapabilecekler. Ayrıca şarkının hangi bölümünü çalmak istediklerini de seçebilecekler. Söz konusu şarkının sözleri kütüphanede varsa, otomatik olarak açılacak. Kullanıcılar daha sonra, şarkı sözlerinin ekranda nasıl görüneceğini kendi zevklerine göre belirleyebilecekler.

Instagram, son dönemde Hikayeler’e getirdiği özelliklerle dikkat çekiyor. Şirket, geçen yıl müzik kütüphanesi için SoundCloud, Spotify ve Shazam ile ortaklık kurmuştu. Bu yılın başlarında ise kullanıcıların favori Netflix şovlarını Hikayeler’de paylaşmalarına imkan tanıyan sosyal medya devi, bakalım ilerleyen günlerde hangi yeniliklerle karşımıza çıkacak?