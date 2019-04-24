Instagram, Hikayeler’de 'Test' Özelliğini Kullanıma Sundu!

Popüler sosyal medya devi Instagram, Twitter başta olmak üzere sosyal paylaşım platformlarında yoğun olarak kullanılan yeni bir özelliği daha bünyesine kattı. Yayınlanan son güncellemeyle, Instagram Hikayeler üzerinden artık çoktan seçmeli testler yapmak mümkün.

Test özelliği sayesinde artık Instagram kullanıcıları, istedikleri konu hakkında testler oluşturabilecek ve takipçileri de içerisinde birden fazla şık bulunan bu testleri cevaplandırabilecek.

Instagram’ın Hikayeler bölümüne eklenen çoktan seçmeli test etiketleri, an itibarıyla Türkiye’de de kullanıma sunulmuş durumda.

Test etiketi, sadece doğru ya da yanlış gibi iki seçenek sunmuyor. Bunun yerine, birden fazla cevap şıkkının bulunduğu testlerin oluşturulmasına imkan veriyor ve bu yönüyle daha da ilgi çekici olacak gibi görünüyor.

Test Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram Hikayeler’deki 'Test' özelliğini kullanabilmeniz için sırasıyla şu adımları izlemeniz gerekiyor: