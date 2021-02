Instagram Hikayeler TikTok Gibi Olabilir: Büyük Değişiklik

Instagram hikayeler tasarımı değiştirilebilir. Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram hikaye tasarımlarında köklü bir değişiklik kararı almış gibi görünüyor.

Instagram dikey hikaye görünümünü test etmeye başladı.

TikTok'ta bildiğiniz üzere videolar dikey bir şekilde gösteriliyor ve alttan yukarı doğru kaydırıldığında bir sonraki videoya geçiş yapılıyor. Instagram'da TikTok'taki gibi dikey hikaye tasarımını test etmeye başladı. Instagram hikayeleri de alttan yukarı doğru kaydırıldığında bir sonraki hikayeye geçebilir.

Instagram, uygulamasına daha çok TikTok benzeri bir his verebilecek yeni bir özellik geliştiriyor. Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde uygulama "Artık hikayelere göz atmak için yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz" bildirimini kullanıcıya gösterdi.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137