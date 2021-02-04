Instagram Hikayeler TikTok Gibi Olabilir: Büyük Değişiklik

Instagram hikayeler tasarımı değiştirilebilir. Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram hikaye tasarımlarında köklü bir değişiklik kararı almış gibi görünüyor.

Instagram dikey hikaye görünümünü test etmeye başladı.

Instagram Hikayeleri TikTok Gibi Dikey Olabilir

TikTok'ta bildiğiniz üzere videolar dikey bir şekilde gösteriliyor ve alttan yukarı doğru kaydırıldığında bir sonraki videoya geçiş yapılıyor. Instagram'da TikTok'taki gibi dikey hikaye tasarımını test etmeye başladı. Instagram hikayeleri de alttan yukarı doğru kaydırıldığında bir sonraki hikayeye geçebilir.

Instagram, uygulamasına daha çok TikTok benzeri bir his verebilecek yeni bir özellik geliştiriyor. Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde uygulama "Artık hikayelere göz atmak için yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz" bildirimini kullanıcıya gösterdi.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada bu özelliğin oluşturulduğunu ancak şu anda halka açık olmadığı bilgisini paylaştı.

Görünüşe göre dikey hikaye tasarımı çok yakın bir zamanda karşımıza çıkacak.

Bir şirket sözcüsü de açıklamasında "Bu erken bir prototip ve şu anda Instagram'da test edilmiyor" dedi. Ekran görüntüsünü paylaşan Paluzzi da TechCrunch'a özelliğin henüz yayınlanmadığını belirtti ve Instagram'ın kodlarından bu özelliği buldunuğunu aktarıyor.

Özellik henüz erken bir prototip olduğu için belki de hiç karşımıza çıkmayabilir. Yani tam olarak özelliğin yayına alınıp alınmayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Instagram geçtiğimiz zamanlarda TikTok ile rekabet etmek için Reels özelliğini yayına almıştı. Reels videoları da TikTok'ta olduğu gibi aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru kaydırıldığında geçilebiliyor.

Hikayelerin de bu şekilde olması için çalışmalar sürüyor. Bakalım Instagram dikey hikaye tasarımını yayına alacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Sizler Instagram'ın dikey hikaye tasarımın üzerinde çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Instagram Her Geçen Gün Yeni Özellikler Kazanıyor

Instagram geçtiğimiz günlerde silinen gönderileri geri getirme özelliğini yayına aldı. Kullanıcılar gönderileri yanlışlıkla silinirse veya hesapları çalınıp gönderileri silinirse bunları geri getirebilir hale geldi. Silinen gönderiler "yakın zamanda silinmiş" isimli klasörde 30 gün kalıyor ve dokunulmazlarsa bu noktadan sonra otomatik olarak siliniyor.

Instagram silinen fotoğrafları geri getirmek için yapmanız gereken adımlar şu şekilde