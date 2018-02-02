Instagram Hikayeler'e Bomba Bir Özellik Daha Geldi

Eğer aklınıza bir şey geldiğinde Instagram Hikayeler'de hızlıca paylaşmak istiyor, ancak bu düşünceyi fotoğraf ya da video ile ifade etmek istemiyorsunuz, Instagram'ın yazı modu özelliğine bayılacaksınız!

Instagram, bugün itibarıyla yepyeni bir özelliği daha kullanıma sundu. Son dönemde art arda yaptığı iyileştirmelerle kullanıcıların yüzünü güldüren sosyal medya devi, fotoğraf veya video çekmenize gerek kalmadan aklınızdakini yazıyla paylaşabileceğiniz “Hikayelerde Yazı Modu" özelliğini duyurdu.

Bu yeni özellik, hikayenizi paylaşmak için herhangi bir fotoğraf veya video yüklemenizi gerektirmiyor. Artık dilediğiniz arka plan rengini ve yazı stilini seçerek hızlı bir metin oluşturabilir ve onu Instagram Hikayeler'de paylaşabilirsiniz.

“Hikayelerde Yazı Modu" özelliğini kullanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Normalde bir hikaye çekmek ya da yüklemek için yaptığınız gibi kamerayı açın ve hemen aşağıdaki "Yazı" seçeneğine basın.

Ardından aklınızdan geçeni yazın ve farklı arka plan renkleriyle birlikte Modern, Neon, Kalın ve İtalik, Typewriter, Daktilo ve Strong yazı stillerinden birini seçin. Ayrıca ">" düğmesine tıklayarak hikayenize çeşitli çıkartmalar ve ifadeler de ekleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Instagram Hikayeler'e GIF desteği de veren sosyal medya devinin bakalım bir sonraki yeniliği ne olacak? Merakla bekliyoruz!

Yeni Hikayeler özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?