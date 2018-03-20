Instagram Hikayeler'e Bomba Bir Özellik Geliyor

Bir başkasının Instagram gönderisini Facebook veya Messenger’da paylaşabiliyoruz. Peki, Hikayeler’de paylaşabilsek nasıl olurdu? Instagram sonunda bu olaya da el attı ve bomba gibi bir özelliği test etmeye başladı.

Instagram Hikayeler’e gelecek yeni özellikle birlikte, artık başkalarının fotoğraflarını hikayelerinizin içine ekleyebileceksiniz.

Kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalar yardımıyla ya da ekran görüntüsü alarak yaptığı bu şey, artık Instagram’ın özelliklerinden bir tanesi olacak. Görüntüde hiçbir bozulma olmadan rahatlıkla alıntılama yapabileceğiniz özellik sayesinde, hikayenizde yer verdiğiniz fotoğrafa tıklayarak, paylaşımın orijinal kaynağına da gidebiliyorsunuz.

Ayrıca fotoğrafı boyutlandırabiliyor, çeşitli Hikaye araçlarıyla daha eğlenceli bir hale getirebiliyorsunuz. Bununla birlikte hikayenizde paylaşmak istediğiniz fotoğrafın herkese açık olması gerektiğini de belirtelim.

Instagram, söz konusu özelliğin test edildiğini doğruladı: “Instagram’daki kullanıcıların her anlarını arkadaşlarıyla nasıl daha kolay ve etkili bir şekilde paylaşabileceklerinin yollarını arıyoruz. Yeni özelliğin test çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda konuyla ilgili yeni detayları sizlerle paylaşacağız”

Instagram’ın yeni özelliğini sevdiniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.