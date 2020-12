Instagram Hikayeler Etkileşimi Arttıracak Bir Özellik Alıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram Hikayeler etkileşimi arttıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Sosyal medya platformu, kullanıcılarla buluşturulacak özellik sayesinde uygulama içerisinde geçirilen toplam süre zarfında giderek daha fazla insanın diğer insanlarla etkileşimde bulunmasını sağlamayı planlıyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, Kyle Harris tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre kullanıcıların uygulamada geçirdiği zamanı arttıracak ve sosyal medya kullanıcılarının birbirleriyle iletişim halinde kalmasına yardımcı olacak veya başka bir deyişle onları bunu yapmaya zorlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Kyle Harris tarafından yayımlanıp Matt Navarra tarafından retweetlenen tweete göre Instagram, ekranın üst kısmında yer alan hikaye baloncuklarının altında hikayenin son görüntüleme süresine ne kadar kaldığını gösteren bir yazı eklemek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu özelliğin daha fazla kullanıcının hikayesini son görüntüleme süresinden önce görüntülemesi için acele etmek zorunda hissetmesine sebebiyet verecek bir özellik olması bekleniyor.

