Instagram Hikayeler Etkileşimi Arttıracak Bir Özellik Alıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram Hikayeler etkileşimi arttıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Sosyal medya platformu, kullanıcılarla buluşturulacak özellik sayesinde uygulama içerisinde geçirilen toplam süre zarfında giderek daha fazla insanın diğer insanlarla etkileşimde bulunmasını sağlamayı planlıyor.

Instagram Hikayeler'e Etkileşimi Arttıracak Bir Özellik Geliyor

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, Kyle Harris tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre kullanıcıların uygulamada geçirdiği zamanı arttıracak ve sosyal medya kullanıcılarının birbirleriyle iletişim halinde kalmasına yardımcı olacak veya başka bir deyişle onları bunu yapmaya zorlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Kyle Harris tarafından yayımlanıp Matt Navarra tarafından retweetlenen tweete göre Instagram, ekranın üst kısmında yer alan hikaye baloncuklarının altında hikayenin son görüntüleme süresine ne kadar kaldığını gösteren bir yazı eklemek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu özelliğin daha fazla kullanıcının hikayesini son görüntüleme süresinden önce görüntülemesi için acele etmek zorunda hissetmesine sebebiyet verecek bir özellik olması bekleniyor.

@MattNavarra have you been seeing this on IG? Stories showing how long you have left to view them. pic.twitter.com/2m70pLcRou — Kyle Harris (@itskyleharris) December 8, 2020

Sosyal medya kullanıcılarının bu özellik sonrasında daha fazla hikaye görüntülemeye başlayacak olmasının belli başlı nedenleri bulunuyor. Bu özelliğin kullanıcılar açısından olumlu bir özellik mi yoksa olumsuz bir özellik mi olacağını söylemek imkansız görünüyor. Özellik olumsuz bakımdan ele alınacak olursa insanların aklına hemen fomo (fear of missing out) gibi bir engel gelecektir. Kaçırma korkusu olarak da bilinen fomo özellikle online (çevrim içi) alışveriş sitelerinde kullanılan bir tekniktir.

Kaçırma korkusu, bir şeylerin bir daha geri dönmeyeceğini, kaçırdıktan sonra ona tekrardan ulaşmanın mümkün olmadığı düşüncesinin ortaya çıkışı ile başlayan ve insanı kaçırmadan önce hareket etmek zorunda bırakan bir tür fenomendir. Kaçırma korkusundan muzdarip olan sosyal medya kullanıcıları, arkadaşlarının paylaştığı hikayelerin son görüntüleme süresini görmeye başladığında onları anında görüntüleme ihtiyacı duyacaktır.

Instagram’a eklenecek olan bu özellikle ilgili bazı soru işaretlerinin olduğunu ve bu soru işaretlerinin hala giderilmediğini de belirtmek gerekiyor. Örneğin takip ettiğiniz birisi sabah 9’da ayrı, akşam 9’da ayrı bir hikaye yayımlarsa o kişinin hikayesinin altında yazacak olan sürenin neye bağlı olarak hesaplanacağı bilinmiyor. Bu sorunun cevabı muhtemelen özellik ilerleyen günlerde kullanımına sunulduğunda ortaya çıkacaktır fakat o zamana kadar bir muamma olarak kalmaya devam edecektir.