Instagram, Hikayeler İçin Ekran Görüntüsü Uyarılarını Test Ediyor

Instagram, başkasının hikayesini screenshot (ekran görüntüsü) aldığınızda karşı tarafa bildirim göndereceği bir özelliği test ediyor. Bir dahaki sefere arkadaşınızın veya bir başkasının hikayesini ekran görüntüsü almak istediğinizde karşı tarafın bildirim alacağını gösteren şöyle bir uyarı ile karşılaşacaksınız:

Good bye freedom to screenshot IG stories. 💔 Thank you, Instagram for the warning. pic.twitter.com/y0pEaVR0Jq

Instagram, ekran görüntüsü alınan kişiye yalnızca anlık bildirimler göndermeyecek. Bunun yanı sıra hikayeyi görüntüleyenler listesinde, fotoğrafların ekran görüntüsünü alan kişilerin yanında bir kamera deklanşör logosu yer alcak.

PSA: How you get notified on Instagram when someone took a screenshot of your Stories pic.twitter.com/Iua2QeyskF