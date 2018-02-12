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Instagram, Hikayeler İçin Ekran Görüntüsü Uyarılarını Test Ediyor

Instagram, Hikayeler İçin Ekran Görüntüsü Uyarılarını Test Ediyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Instagram, başkasının hikayesini screenshot (ekran görüntüsü) aldığınızda karşı tarafa bildirim göndereceği bir özelliği test ediyor. Bir dahaki sefere arkadaşınızın veya bir başkasının hikayesini ekran görüntüsü almak istediğinizde karşı tarafın bildirim alacağını gösteren şöyle bir uyarı ile karşılaşacaksınız:

 

 

Instagram, ekran görüntüsü alınan kişiye yalnızca anlık bildirimler göndermeyecek. Bunun yanı sıra hikayeyi görüntüleyenler listesinde, fotoğrafların ekran görüntüsünü alan kişilerin yanında bir kamera deklanşör logosu yer alcak.

 

 

Instagram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman Instagram'daki kullanıcı deneyimini geliştirmenin yollarını arıyoruz. En büyük amacımız, sizin için önemli olan her anı insanlarla paylaşmanızı kolaylaştırmak" ifadelerini kullandı. 

Bununla birlikte, özelliğin yalnızca hikayeler için geçerli olduğunu tekrardan söyleyelim. Yani bir başkasının profilindeki fotoğrafı rahatlıkla ekran görüntüsü alarak kaydedebilirsiniz. 

Snapchat'ten de aşina olduğumuz bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz. Instagram, ekran görüntüsü bildiriminin etkileşim üzerinde belirgin bir etkisinin olup olmayacağından emin olmak için testlerin bir süre daha devam edeceğini belirtti. Fakat konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

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