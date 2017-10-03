Instagram Hikayeler'ine Anket Özelliği Geldi

Instagram eklediği yeniliklere hız kesmiyor. Bugün gelen güncellemeyle birlikte Instagram’ın Hikayeler bölümüne interaktif anket özelliği geldi. Bu yenilik ile kullanıcıların takipçileriyle etkileşiminin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Bugün gelen yeni özellikle birlikte Instagram kullanıcıları Hikayeler üzerinden yaptığı paylaşıma anket çıkartmasını ekleyerek gelen cevapları anlık olarak değerlendirebilecek. Anketler kişiselleştirmeye açık olup yalnızca iki seçenek imkanı sunuyor. Yani yakışmış/yakışmamış, kareli/çizgili gibi iki opsiyonlu anketleri çıkartma formunda ekleyip cevapları beklemeye geçebilirsiniz.

Anket çıkartmasında belirteceğiniz iki opsiyonu elinizle yazarak seçenekleri kişiselleştirmiş oluyorsunuz. Paylaşımınız yayında kaldığı süre boyunca anket de aktif olacak. Anket cevaplarını anlık olarak takip edebilir ve hangi cevabın önde olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca hangi takipçinin neye oy verdiğini görmeniz de mümkün.

Hikayeler özelliğini canlandırmaya yönelik oldukça ilgi çekici bir yeniliğe imza atan Instagram, kullanıcılara takipçileriyle direkt mesaj haricinde alternatif bir etkileşim yöntemi sunmuş oldu. Bugün itibarıyla kullanıma sunulan güncellemeyle Instagram 16 ve üstündeki sürümleri indiren kullanıcılar özelliği kullanabilecek. Instagram Hikayeler’inin bu yeni özelliği hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.