  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Instagram Hikayeler'ine Anket Özelliği Geldi

Instagram Hikayeler'ine Anket Özelliği Geldi

Instagram Anket
YORUM YAZ
Yağız Sarman
Yağız Sarman Sosyal Medya

Instagram eklediği yeniliklere hız kesmiyor. Bugün gelen güncellemeyle birlikte Instagram’ın Hikayeler bölümüne interaktif anket özelliği geldi. Bu yenilik ile kullanıcıların takipçileriyle etkileşiminin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Bugün gelen yeni özellikle birlikte Instagram kullanıcıları Hikayeler üzerinden yaptığı paylaşıma anket çıkartmasını ekleyerek gelen cevapları anlık olarak değerlendirebilecek. Anketler kişiselleştirmeye açık olup yalnızca iki seçenek imkanı sunuyor. Yani yakışmış/yakışmamış, kareli/çizgili gibi iki opsiyonlu anketleri çıkartma formunda ekleyip cevapları beklemeye geçebilirsiniz.

anket sonuç

Anket çıkartmasında belirteceğiniz iki opsiyonu elinizle yazarak seçenekleri kişiselleştirmiş oluyorsunuz. Paylaşımınız yayında kaldığı süre boyunca anket de aktif olacak. Anket cevaplarını anlık olarak takip edebilir ve hangi cevabın önde olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca hangi takipçinin neye oy verdiğini görmeniz de mümkün.

Hikayeler özelliğini canlandırmaya yönelik oldukça ilgi çekici bir yeniliğe imza atan Instagram, kullanıcılara takipçileriyle direkt mesaj haricinde alternatif bir etkileşim yöntemi sunmuş oldu. Bugün itibarıyla kullanıma sunulan güncellemeyle Instagram 16 ve üstündeki sürümleri indiren kullanıcılar özelliği kullanabilecek. Instagram Hikayeler’inin bu yeni özelliği hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Instagram'a 'Seni Takip Ediyor' Butonu Geliyor SOSYAL MEDYA Instagram'a 'Seni Takip Ediyor' Butonu Geliyor

Instagram Hikayeler Bilgisayardan Nasıl İzlenir? NASIL YAPILIR Instagram Hikayeler Bilgisayardan Nasıl İzlenir?

ETİKETLER: instagram anket hikayeler özelliği

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Instagram Instagram
Instagram Instagram Windows 10 PC uygulamasıyla fotoğraf ve videoların yanı sıra hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Instagram Instagram
Instagram Instagram kendi fotoğraflarınızı ve videolarınızı arkadşalarınızla paylaşmanıza imkan tanıyan bir sosyal medya platformudur ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
1Mobile Market 1Mobile Market
1Mobile Market Android akıllı telefonunuzda alternatif bir uygulama marketi arayışındaysanız bu ücretsiz marketi kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Rockstar Social Club Rockstar Social Club
Rockstar Social Club Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz ÜCRETSİZ
Simple Net Speed Simple Net Speed
Simple Net Speed Simple Net Speed, uzun zamandır yayında olan bir internet bağlantısını hızlandırma programıdır. ÜCRETSİZ
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı ile kahve falınıza baktırabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR