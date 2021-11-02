Instagram Hikayeler Sen de Ekle Çıkartmasına Kavuştu

Instagram Hikayeler "Sen de Ekle" çıkartması ile bambaşka bir noktaya geldi. Yeni çıkartma, kullanıcıların belirli bir konu ile ilgili gönderilen hikayeleri daha kolay bir şekilde takip etmesini sağlamanın yanı sıra kullanıcılara keşfedilme olanağı da sunuyor.

Çıkartma ilk olarak geçen ay Japonya'da test edilmeye başlamıştı. Kısa bir test sürecinin ardından özellik nihayet küresel çapta kullanıma sunuldu ve bugün Instagram kullanıcılarının tamamı tarafından kullanılabiliyor.

Instagram Hikayeler Sen de Ekle Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar?

Bu bir tür yeni etkileşim yolu olarak görülebilir. Nasıl ki Twitter'da tweet zinciri oluşturuluyorsa bu çıkartma da Instagram'da hikaye zincirinin oluşturulmasını sağlıyor. Bir kullanıcı dilediği zamanda dilediği yerde yeni bir içerik zinciri oluşturmak için "Sen de Ekle" çıkartmasını kullanabilir. Örneğin bir kullanıcı "Günün Kıyafeti" adlı bir hikaye yayımlar ve bu hikayeye bir de yeni çıkartmayı eklerse bu kişinin takipçileri çıkartma aracılığı ile kendi kıyafetlerini paylaşabilir.

Yeni özelliğin bir noktada TikTok'taki düet özelliğine benzediği söylenebilir. Eğer daha önce TikTok'u kullandıysanız bu sosyal medya platformunda kullanıcılar herhangi bir kişinin videosu ile kendi videosunu birleştirip yeni bir video ortaya çıkarabiliyor. Bu da hem o kişinin hem de videosu birleştirilen kişinin tanınmasına yardımcı oluyor.

Yeni çıkartmayı kullanmadan önce bilinmesi gereken birkaç nokta var. Bunlardan en önemlisi, çıkartmayı kullanarak bir hikaye paylaşırsanız çıkartmayı kullanan ne kadar kullanıcı varsa bu kullanıcıların tamamı sizin hikayenizi de görebilir. Bu, daha önce de belirtildiği üzere sosyal medya platformu genelinde daha fazla kişi tarafından bilinmenizi, tanınmanızı ve takipçi kazanmanızı sağlayabilir.

Yeni çıkartma, Instagram tarafından tam olarak kullanıcıların iş birliği yapmasını kolaylaştıracak bir çıkartma olarak tanımlanmıyor ama çıkartmaya keşif açısından bakılacak olursa yeni çıkartma daha fazla insanı keşfetmenin eğlenceli ve basit bir yolu olarak görülebilir çünkü çıkartmayı kullanan herkes hikayeleri ile görüntülenebiliyor.

Yeni özelliğin marka sayfaları tarafından kullanılması aslına bakılacak olursa beraberinde pek çok fayda getirebilir. Sayfaların etkileşimini arttırabilecek bir özellik olduğu ortada olsa da sağladığı yararlar bununla sınırlı değil. Eğer bir kişi marka bilinirliği kapsamında çalışma/çalışmalar gerçekleştiriyorsa bu çıkartmadan faydalanabilir.