Instagram Hikayeler Video Süresi Arttırıldı!

Instagram Hikayeler video süresi ile ilgili kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, Hikayeler özelliğinin video süresini önemli ölçüde arttırdı. Kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeniliğe dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Instagram Hikayeler Video Süresi 1 Dakikaya Çıkarıldı

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platform, yeni bir özelliği aktif etti.

Dijital Ağlar isimli Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Hikayeler özelliğinin video süresi 1 dakikaya çıkarıldı. Uygulama içerisinde yer alan bilgilendirme penceresinde "Daha uzun hikayelerle tanış. 60 saniyeye kadar olan videolar artık segmentlere ayrılmayacak" ifadesi yer alıyor.

Popüler sosyal medya hizmetinin Hikayeler özelliği üzerinden paylaşılan videoların süresi 15 saniyeyi aştığı takdirde video otomatik olarak birden farklı sekmeye bölünüyordu. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyordu.

Yeni özellik size geldi mi?



Instagram uzun (60sn) hikayeler Türkiye için artık aktif. Ayrıca bazı yeni özelliklerde var. Ayrıca bir kişiden bahsetmek veya konum eklemek daha kolay. #netways #dijital #instagram pic.twitter.com/QiVScv4EOn — Dijital Ağlar (@yousufortaccom) December 15, 2021

Hikayeler özelliğinin video süresinin arttırılması ile birlikte artık videolar sekmeye bölünmeyecek. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyan yenilik şu anda test aşamasında. Yeniliğin tüm dünyada ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platform, video süresinin yanı sıra bazı özellikleri de test ediyor. Şirket ayrıca diğer hesaplardan bahsetmeyi ya da bir gönderiye konum eklemeyi daha kolay hale getirmek çalışmalarına devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre bu özellikler de Türkiye'de test ediliyor.

Instagram Reels Bir TikTok Özelliğine Daha Sahip Oldu

Instagram, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Reels'e görüntülü yanıt verme özelliğinin geldiğini duyurdu. Kullanıcılar artık Reels videolarına gelen yorumlara görüntülü olarak yanıt verebilecek. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Reels videonuza yapılan yoruma yanıt vermek için ilk olarak "Yanıtla" butonuna dokunmanız gerekiyor. Daha sonra ekranın sol kısmında yer alan kamera simgesinin yer aldığı butonu seçmelisiniz. Açılan sayfa üzerinden yoruma yanıt vermek için bir video çekebilirsiniz.

Oluşturduğunuz videonun üzerine söz konusu yorumu etiket olarak ekleyebilirsiniz. Etiket şeklinde eklenen yorumu hareket ettirebilir, boyutunu ayarlayabilir ve rengini değiştirebilirsiniz. Böylelikle önemli soruları metin yerine görüntülü olarak yanıtlayabilirsiniz.