Instagram Hikayeler İçin Yeni Özellik Yolda: Türkiye'de Test Ediliyor!

Instagram Hikayeler için yeni özellik test sürecine girdi. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliği Türkiye'de test etmeye başladı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de yer alan bazı kullanıcılar, hikayelere gelen yeniliğe erişebiliyor.

Instagram Hikayeler İçin Yeni Özellik Geliyor

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için yenilikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platform, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.

Popüler sosyal medya platformu, hikayeleri dikey kaydırma özelliğini Türkiye'de test etmeye başladı. Dikey kaydırma özelliğinin Türkiye'nin yanı sıra Brezilya'da da test edildiği belirtildi. Yeni özelliğe şu anda yalnızca bazı kullanıcıların erişebildiği belirtildi.

Kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte bir sonraki hikayeyi görüntüleyebilmek dikey kaydırma işlemini gerçekleştirmesi gerekecek. Kısa süre içerisinde çok popüler hale gelen TikTok'ta da bir sonraki videoya geçmek için dikey kaydırma yapmak gerekiyor.

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden bildirmesiyle ünlü sosyal medya analisti Matt Navarra, resmi Twitter hesabı üzerinden görüntü tabanlı sosyal medya platformuna gelecek yeni özelliğe ilişkin bir video paylaştı.

Navarra tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan video, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. 9 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

🚨 Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey



h/t @yousufortaccom pic.twitter.com/KdJa9CTnTl — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2022

Instagram Hikayeleri Beğenme Özelliğine Kavuşuyor

Popüler sosyal medya platformu, geçtiğimiz günlerde hikayeleri beğenme özelliğini test etmeye başladığını açıkladı. Yeni özelliğe şu anda yalnızca bazı kullanıcıların erişebildiği belirtildi. Sosyal medya hizmeti, yalnızca hikayeyi paylaşan kişinin toplam beğeni sayısını görebileceğini söyledi.

Şirketin toplam beğeni sayısını herkese açık hale getirmek için herhangi bir planının olmadığı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre beğeni sayısının görünümü isteğe bağlı olmayabilir. Birçok Instagram kullanıcısı, şu anda test aşamasında olan yeni özelliği görmeye başladı.

Instagram Hikayeler için test edilen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce paylaşımları dikey kaydırma ile geçmek, kullanıcı deneyimini iyileştirir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.