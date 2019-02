Instagram Hikayelere Bağış Seçeneği Geliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram, canlı yayınlar sırasında bağış yapılmasının önünü açmaya hazırlanıyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşların kullanması adına platforma eklenmesi beklenen bağış seçeneğinin, sadece belirli ülkelerde kullanıma açılacağı dile getirildi.

Daha önce uygulamalara dair yayınladığı bilgilerle adını duyuran araştırmacı Jane Manchun Wong, yayınladığı görselle Instagram’ın bağış seçeneğini gözler önüne serdi. Wong’un paylaştığı görselde sistemin nasıl çalıştığına dair tüm detaylar yer almamasına karşın, bağışlarda kullanılabilecek bazı çıkartmaların denenmeye başlandığı görüldü.

Instagram bağış özelliğinin nasıl çalıştığı da söylenenler arasında yerini aldı. Anlatıla göre, kullanıcılar bağış çıkartmasını hikayelerine eklemeden önce bağış yapılabilecek kurumları arayabilecekleri ve sonrasında o kurumla birlikte bağış hikayesi atabilecekleri belirtildi.

Paylaşılan görsellerin ardından 9to5Mac isimli internet sitesine açıklama yapan Instagram, bahsi geçen özelliğin test aşamasında olduğunu kabul etti. “Getirmeye çalıştığımız bu özellik henüz erken aşamalarında olmasına karşın, topluluğumuzla buluşturmak için çok çalışıyoruz” diyen Instagram, “İnsanları bir araya getirmek ve kullanıcılarımızın sevdikleri şeyleri yapmalarını sağlamak en önemli önceliklerimizden” dedi.

Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM