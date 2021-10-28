Instagram Hikayelere Bağlantı Ekleme Özelliği Herkese Açıldı

Instagram Hikayelere bağlantı ekleme özelliği tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Hikayeler paylaşırken bağlantı ekleyebilecek. Peki, bu işlem nasıl gerçekleştirilir? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Instagram Hikayelere Bağlantı Ekleme Nasıl Yapılır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan Instagram uygulamasını açın.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasının üst kısmında yer alan buton üzerinden hikaye oluşturma ekranını açın. Ardından bir görsel veya video seçin.

Çıkartma simgesine dokunun.

Açılan sayfa üzerinden "Link" çıkartmasını seçin.

Bir web sitesinin bağlantısını ekleyin.

Son olarak hikayenizi paylaşın.

Instagram, bağlantı ekleme çıkartmasını ilk olarak haziran ayında test etmeye başlamıştı. Söz konusu çıkartmaya yalnızca doğrulanmış hesaplar ve çok sayıda takipçisi olan kullanıcılar erişebiliyordu. Dolayısıyla bu işlevden tüm kullanıcılar yararlanamıyordu.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinin Hikayeler özelliğine bağlantı eklenebilmesine olanak tanıyan çıkartma, tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Çıkartma görünmüyorsa uygulamanın son sürüm olup olmadığını kontrol edin.

Sosyal medya platformu, takipçileriyle etkileşim kurmak için herkesin bağlantı paylaşımından yararlanabileceğini fakat sürekli olarak yanlış bilgi ya da nefret söylemi paylaşasan hesaplara yaptırım uygulanacağını belirtti.

Bağlantı eklemek için hikayenize görsel ya da video seçtikten sonra ekranın üst kısmından çıkartma aracına dokunun. "Link" isimli çıkartmaya dokunun ve istediğiniz bir URL'yi ekleyin. Bağlantı ekleme çıkartması, tıpkı diğer çıkartmalar gibi çalışacak.

Instagram, haziran ayında bağlantı çıkartmasını duyurduğunda bu özelliğin yalnızca Hikayeler için geçerli olduğunu belirtmişti. Şirket, söz konusu çıkartmayı normal gönderilere ya da uygulamanın diğer bölümlerine getirme planının olmadığını açıklamıştı.

Bağlantı çıkartma özelliği, Instagram kullanıcılarının Hikayeler üzerinden harici web sitelerine erişebilmesine olanak tanıyan "yukarı kaydırma" özelliğinin yerini aldı. Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, yukarı kaydırma özelliğini ağustos ayında sonlandırmıştı.

Söz konusu özellik, yalnızca doğrulanmış hesaplarda ya da 10 binden fazla takipçisi olan hesaplarda erişilebiliyordu. Bağlantı çıkartması ise tüm kullanıcılar tarafından kullanıma sunuldu. Dolayısıyla yeni özellik daha yaygın olarak kullanılabilir.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunun Instagram Hikayelere link ekleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.