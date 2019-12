Instagram Hikayelere Yeni Çekim Modu Geldi

Instagram hikayelere yeni özellik geldi. Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği özellik nihayet kullanıma sunuldu. Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram yeni özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Artık Instagram hikayeler üzerinden çoklu fotoğraflar çekebilecek ve çektiğiniz fotoğrafları paylaşabileceksiniz. Yerleşim isimli yeni özellik sayesinde iki, üç veya dört fotoğrafı tek bir fotoğrafta toplayabileceksiniz. Instagram Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni özelliğini yayına aldığını duyurdu.

Instagram hikayelere gelen yerleşim özelliği kademeli olarak tüm kullanıcıların kullanımına açılıyor. Hemen aşağıdan yerleşim özelliğinin nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Yeni özellik Layout isimli uygulamaya çok benzemekte. Artık Layout uygulamasına gerek duymadan birden fazla fotoğrafı tek bir fotoğrafta bir araya getirebileceksiniz Yerleşim isimli özellikte toplamda 6 farklı yerleşim seçeneği yer alıyor. Gözünüze hoş gelen bir çekim modunu seçip istediğiniz fotoğrafları çekebilirsiniz.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO