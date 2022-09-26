Instagram Hikayeler'e Yeni Güncelleme Geldi
Instagram Hikayeler'e 60 saniyeye kadar kesintisiz paylaşım yapabilme güncellemesi geldi. Detaylar haberimizde!
Instagram'ın Hikayeler alanında geçtiğimiz seneden itibaren, 60 saniye süren içerik paylaşma özelliği birçok kullanıcı tarafından test edilmişti. Bu özellik şimdi herkes tarafından erişebilir hale geldi. 60 saniyeyi geçmeyecek şekilde paylaşabilecek tek parçalık story özelliği tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu.
Artık Instagram Hikayeler'de 60 saniye altında kalan paylaşımlar 15'er saniyelik parçalara bölünmeyecek. Özelliğin hem paylaşımı yapanlar hem de izleyenler tarafından olumlu geri dönüşler alacağı düşünülüyor.
Instagram'ın Yeni Özelliği Kullanıma Açıldı
60 saniyeye kadar çekilebilecek hikayelerin paylaşılması, Instagram'ın Reels ve Hikayeler arasındaki sınırı da kaldırması anlamına geliyor. Sürenin uzaması ile 60 saniye altındaki paylaşımlar için kullanıcılara iki farklı seçenek daha sunuluyor.
Ağırlıklı olarak video paylaşımına yönelen Instagram, Reels için alt limiti de 60 saniyeden 90 saniyeye yükseltmişti. 15 dakika altı Reels video paylaşma özelliğini de devreye sokmuştu.
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