Instagram Hikayeleri Alt Yazı Özelliği Geliyor!

Sosyal medya şirketi, Instagram Hikayeleri için alt yazı özelliği üzerinde çalışmalarına başladı. Sosyal medya kullanıcıları ile buluşturulmak amacıyla test aşamasında olan özellik, IG hikayesindeki videoda geçen konuşmaları otomatik olarak yazıya dökecek. Instagram, özelliği küresel olarak kullanıma açtığında kullanıcılara yazı tipi açısından birbirinden çeşitli seçenekler sunacak.

Instagram şu anda Instagram'a yüklenen hikayeler için çeşitli yazı tiplerinde otomatik alt yazılar oluşturan yeni bir çıkartmasını test ediyor. Sosyal medya hesabı yöneten birçok kişinin beğenisini kazanacak özelliğin çoğu kullanıcının beğenisini kazanması bekleniyor.

Here’s the new Instagram ‘Captions’ sticker for stories pic.twitter.com/QUOJ9DTwGP