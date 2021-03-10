Instagram Hikayeleri Alt Yazı Özelliği Geliyor!

Sosyal medya şirketi, Instagram Hikayeleri için alt yazı özelliği üzerinde çalışmalarına başladı. Sosyal medya kullanıcıları ile buluşturulmak amacıyla test aşamasında olan özellik, IG hikayesindeki videoda geçen konuşmaları otomatik olarak yazıya dökecek. Instagram, özelliği küresel olarak kullanıma açtığında kullanıcılara yazı tipi açısından birbirinden çeşitli seçenekler sunacak.

Instagram Hikayeleri Alt Yazı Özelliğini Ne Zaman Alacak?

Instagram şu anda Instagram'a yüklenen hikayeler için çeşitli yazı tiplerinde otomatik alt yazılar oluşturan yeni bir çıkartmasını test ediyor. Sosyal medya hesabı yöneten birçok kişinin beğenisini kazanacak özelliğin çoğu kullanıcının beğenisini kazanması bekleniyor.

Here’s the new Instagram ‘Captions’ sticker for stories pic.twitter.com/QUOJ9DTwGP — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021

Matt Navarra'nın kendi sosyal medya hesabından yayımladığı videoda da görebileceğiniz üzere videonuza alt yazı çıkartmasını eklediğiniz zaman kullanıcının ekranına "Transcribing audio…" şeklinde bir yazı geliyor. Bu yazı videodaki konuşmaları alt yazıya dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak kaldırılıyor ve bu işlemin hemen ardından konuşmanın gerçekleştiği zaman ile eş zamanlı olarak alt yazıyı da görüntülemeye başlıyorsunuz.

Instagram, daktilo stili de dahil olmak üzere dört farklı yazı tipi seçeneğini test ediyor. Sosyal medya platformunun kullanıcılarının tamamı olmasa da bir kısmı şu anda bu araca erişebiliyor fakat alt yazı çıkartmasının eklendiği hikayeyi paylaşmaya çalıştığında bir hata mesajı ile karşılaşıyorlar.

Kullanıcıların hikayeyi paylaşamamasının nedeni, özelliğin henüz test aşamasında olması. Instagram, özelliğin şimdilik test edildiğini ve henüz tüm kullanıcıların deneyimine sunulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Instagram'ın yeni aracı, marka ve içerik oluşturucu hesaplarının daha geniş bir kitleye ulaşma sürecini daha kolay ve zahmetsiz hale getirebilir. Öte yandan sıradan bir sosyal medya kullanıcısı bu özelliği kullandığında videodaki konuşmaların daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.

Yeni özelliğin şu anda kusursuz olduğunu söylemek de doğru olmayacaktır. Örnekte de görebileceğiniz gibi dönüştürme işleminin ardından alt yazının biraz düzenleme işleminden geçmesi gerekiyor.

Instagram, yeni özeliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı ancak paylaşılan videodaki özelliğin ne kadar ileri seviyede olduğu göz önünde tutulursa özelliğin yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi mümkün görünebilir. Peki, sizin özellikle ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.