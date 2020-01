Instagram Hikayeleri Artık Durdurulabilecek

En çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram için yeni bir özellik denenmeye başlandı. Instagram Hikayeler üzerinde yapılan değişiklik sonrasında paylaşılan hikayelere durdurma özelliğinin ekleneceği dile getirildi.

2010 yılında piyasaya çıkan ve 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolar bedelle satın alınan Instagram, hızla yükselmeye başlamıştı. Son yıllarda Facebook'u geride bırakarak, en çok kullanıllan sosyal medya platformu haline gelen Instagram, kullanıcı sayısının yükselmesi ile yeni özellikler sunmaya başlamıştı. Bunlardan en ses getirenlerin başında ise Instagram Hikayeler özelliği geliyordu.

Instagram is working on the ability to pause a Story by tapping and holding



Handy for ones who consume certain Stories for a prolonged period of time