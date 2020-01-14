Instagram Hikayeleri Artık Durdurulabilecek

En çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram için yeni bir özellik denenmeye başlandı. Instagram Hikayeler üzerinde yapılan değişiklik sonrasında paylaşılan hikayelere durdurma özelliğinin ekleneceği dile getirildi.

2010 yılında piyasaya çıkan ve 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolar bedelle satın alınan Instagram, hızla yükselmeye başlamıştı. Son yıllarda Facebook'u geride bırakarak, en çok kullanıllan sosyal medya platformu haline gelen Instagram, kullanıcı sayısının yükselmesi ile yeni özellikler sunmaya başlamıştı. Bunlardan en ses getirenlerin başında ise Instagram Hikayeler özelliği geliyordu.

Instagram is working on the ability to pause a Story by tapping and holding



Handy for ones who consume certain Stories for a prolonged period of time — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 14, 2020

Instagram hikayeleri durdurma

Instagram Hikayeler üzerine gelen son özelliklerden bir tanesi ise hikaye durdurma yeteneği olacak.

Uygulamaların beta sürümlerini deneyerek, yeni özellikleri takipçileri ile paylaşan Jane Manchun Wong, hikaye durdurmanın nasıl çalışacağını anlattı.

Aslında Instagram Hikayeler kısmının kullanıcıların hizmetine açılmasından bu yana izlediğiniz hikayeyi durdurabiliyordunuz. Bunu yapmak için ekrana basılı tutmanız gerekiyor ve ekrana basılı tuttuğunuz süre boyunca hikaye duraklıyordu.

Yeni gelen Instagram hikaye durdurma detayında ise ekrana birkaç kere dokunmak ya da belirli süre basılı tutmak suretiyle hikayeyi tamamen durdurma mümkün olacak. Yani elinizi ekrandan çekseniz dahi izlediğiniz hikaye istediğiniz yerde sabit kalacak.