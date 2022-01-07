Instagram Hikayeleri Beğenme Özelliğine Kavuşuyor

Instagram Hikayeleri beğenme özelliği test edilmeye başlandı. Bazı kullanıcıların erişimine açılan özellik, Hikayelerin tıpkı normal gönderiler gibi beğenilmesini mümkün hale getiriyor. Yeni özelliğe dair bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

Instagram Hikayeleri Beğenme Özelliği Test Ediliyor

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platform, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.

Popüler sosyal medya platformu, Hikayeleri beğenme özelliğini test etmeye başladığını açıkladı. Yeni özelliğe şu anda yalnızca bazı kullanıcıların erişebildiği belirtildi. Peki, yapılan paylaşımlardaki beğenileri kimler görebilecek? Şirket, bu konuya ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.

Sosyal medya hizmeti, yalnızca hikayeyi paylaşan kişinin toplam beğeni sayısını görebileceğini söyledi. Şirketin toplam beğeni sayısını herkese açık hale getirmek için herhangi bir planının olmadığı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre beğeni sayısının görünümü isteğe bağlı olmayabilir.

Bir Meta sözcüsü, TechCrunch'a gönderdiği e-postada, insanların değer verdikleri kişiler ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için her zaman yenilikler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Meta sözcüsü, insanların hikayelere tepki vermelerinin bir yolu olan hikaye beğenme özelliğini test ettiklerinin altını çizdi.

is this a new find?



👀 Instagram testing likes on stories. pic.twitter.com/Pn6jRlq0rF — Melissa G (@MelissaGoBlue) January 4, 2022

Birçok Instagram kullanıcısı, şu anda test aşamasında olan yeni özelliği görmeye başladı. Söz konusu özelliğe erişebilen kullanıcılar, Twitter isimli popüler sosyal medya platformu üzerinden ekran görüntüleri paylaştı.

Şu anda tüm Instagram kullanıcıları, bir hikayeye gülme, alkış, şaşırma, kutlama dahil olmak üzere çok sayıda emoji ile tepki verme olanağına sahip. Bu tepkiler, tüm kullanıcılar tarafından görülemiyor fakat hikayeyi paylaşan kişi, her emoji için toplam tepki sayısına göz atabiliyor.

Hikayeleri beğenme özelliği, kullanıcıların kısa süre sonra otomatik olarak silinen hikayeler ile etkileşim kurması için yeni bir yol sağlayacaktır. Dolayısıyla görüntü tabanlı sosyal medya platformunun yeni özelliği, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacaktır.

Instagram Hikayeleri beğenme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hikayeler için tepkilerin yanı sıra beğenme özelliği de yer almalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.