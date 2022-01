Instagram Hikayeleri Beğenme Özelliğine Kavuşuyor

Instagram Hikayeleri beğenme özelliği test edilmeye başlandı. Bazı kullanıcıların erişimine açılan özellik, Hikayelerin tıpkı normal gönderiler gibi beğenilmesini mümkün hale getiriyor. Yeni özelliğe dair bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platform, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.

Popüler sosyal medya platformu, Hikayeleri beğenme özelliğini test etmeye başladığını açıkladı. Yeni özelliğe şu anda yalnızca bazı kullanıcıların erişebildiği belirtildi. Peki, yapılan paylaşımlardaki beğenileri kimler görebilecek? Şirket, bu konuya ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.

Sosyal medya hizmeti, yalnızca hikayeyi paylaşan kişinin toplam beğeni sayısını görebileceğini söyledi. Şirketin toplam beğeni sayısını herkese açık hale getirmek için herhangi bir planının olmadığı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre beğeni sayısının görünümü isteğe bağlı olmayabilir.

Bir Meta sözcüsü, TechCrunch'a gönderdiği e-postada, insanların değer verdikleri kişiler ile bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için her zaman yenilikler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Meta sözcüsü, insanların hikayelere tepki vermelerinin bir yolu olan hikaye beğenme özelliğini test ettiklerinin altını çizdi.

is this a new find?



👀 Instagram testing likes on stories. pic.twitter.com/Pn6jRlq0rF