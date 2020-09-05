Instagram Hikayeleri Facebook'ta Görme Özelliği Geliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, Instagram'ı satın aldıktan sonra iki sosyal medya uygulamasını birbirine entegre etmek için çalışmalara devam ediyor. Facebook kullanıcılarından bazıları, Instagram'da yer alan hikayelerin doğrudan Facebook'ta görüntülenebildiğini öğrenmesi ile beraber Instagram hikayeleri Facebook'ta görme özelliğinin üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Instagram Hikayeleri Facebook'ta Görme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, Instagram'ı satın aldıktan sonra iki sosyal medya uygulamasını birbirine entegre etmek üzere birtakım çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor. Sosyal medya devi Facebook şimdi de Instagram'daki hikayeleri Facebook'ta görüntüleme özelliğini test ediyor.

Facebook kullanıcılarının bir kısmı, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook'ta izleyebildiğini fark etmesi ile Facebook'un söz konusu entegrasyon özelliğinin üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Facebook, Instagram'ı satın aldığı günden bugüne kadar kullanıcıların her iki sosyal medya platformunu da kullanması için Instagram'da paylaşılan hikayeleri otomatik olarak Facebook'ta da paylaşma gibi çeşitli özellikler geliştirmişti.

Sosyal medya uygulamasının kullanıcıları, Instagram'da paylaşılan hikayeleri otomatik olarak Facebook'ta da paylaşma özelliği ile Instagram'da paylaşılan hikayeleri Facebook'ta yeniden paylaşıyordu. Facebook'a gelen özellik, hikayeleri otomatik olarak Facebook'ta paylaşma özelliğinin aksine kullanıcılara Instagram'da paylaşılan hikayeler doğrudan Facebook'ta görüntüleme imkanı sunuyor.

Facebook'ta yayımlanacak Instagram hikayeleri Facebook hikayelerinin içerisinde yer alacak. Instagram'da olduğu gibi pembe ve turuncu çerçeveye sahip olarak normal Facebook hikayelerinden ayırt edilebilecek. Sosyal medya kullanıcıları böylelikle hikayenin Facebook'ta mı yoksa Instagram'da mı yayımlandığını anlayabilecek. Kullanıcıların Facebook'ta paylaştığı Instagram hikayelerini görüntülemek için hikayeyi paylaşan kullanıcıyı Instagram'da takip etmek zorunlu olacak.

Facebook temsilcisi ile Instagram üzerinden iletişim kuran Matt Navarra, Facebook temsilcisinden gelenleri Twitter'da yayımladı. Facebook temsilcisi, Instagram'da paylaşılan hikayeleri doğrudan Facebook'ta görüntüleme özelliğinin henüz test aşamasında olduğunu belirterek özelliğin kullanımının isteğe bağlı olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'a gelecek olan bu özelliği istediği zaman etkin hale getirebilecek.